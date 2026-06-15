Após acordo com o Irã, Trump afirma que Estreito de Ormuz estará completamente aberto até sexta-feira

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira (15) que o Estreito de Ormuz estará “completamente aberto” na próxima sexta-feira (19). A afirmação foi feita poucas horas após a divulgação de um acordo com o Irã destinado a encerrar o conflito que vinha provocando instabilidade no Oriente Médio.

De acordo com informações da agência AFP, reproduzidas pelo UOL,Trump comentou a expectativa de reabertura da importante rota marítima durante o início de uma reunião bilateral com o presidente da França, Emmanuel Macron, antes da abertura da cúpula do G7, realizada em Evian, na França.

A declaração do líder norte-americano ocorre em um momento de forte atenção internacional sobre a segurança energética global. O Estreito de Ormuz é considerado uma das vias marítimas mais estratégicas do mundo, servindo como corredor para o transporte de grande parte dos hidrocarbonetos comercializados internacionalmente.

Reabertura é acompanhada pelo G7

A expectativa de normalização do tráfego na região está entre os temas acompanhados pelos líderes das principais economias industrializadas reunidos na cúpula do G7, que se estende por três dias em território francês.

Segundo Trump, o estreito estará “completamente aberto” até sexta-feira, sinalizando uma possível retomada plena da circulação marítima após o entendimento alcançado com Teerã.

A passagem marítima tem papel fundamental no abastecimento energético mundial, especialmente para países dependentes das exportações de petróleo e gás produzidos no Golfo Pérsico.

Impacto sobre o mercado de energia

A reabertura do Estreito de Ormuz é vista como uma medida capaz de reduzir as preocupações dos mercados internacionais com possíveis interrupções no fornecimento de energia.

Entre os líderes do G7, há expectativa de que a normalização da navegação contribua para aliviar as pressões sobre os preços globais do petróleo, afetados pelas tensões geopolíticas recentes na região.

O estreito é considerado um ponto estratégico para o comércio internacional de hidrocarbonetos, tornando qualquer restrição ao tráfego marítimo uma fonte de preocupação para governos, empresas e investidores em todo o mundo.