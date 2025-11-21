Após chamar prefeito eleito de Nova York de "comunista", Trump recebe Zohran Mamdani na Casa Branca
Trump chamou na quinta-feira (20) Mamdani de "comunista"
247 - O recém-eleito prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, chegou a Washington, D.C., antes de sua reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca, informou o canal PressTV nesta sexta-feira (21).
Em publicação na rede social Truth, Trump chamou na quinta-feira (20) Mamdani de "comunista". Contudo, ele recuou da postura antes da reunião e disse: "vamos nos dar bem".
Trump afirmou nesta sexta-feira que Mamdani “é um pouco diferente”, mas espera que o encontro seja “bastante civilizado”.