Vitória de Mamdani em Nova York expõe divisões na política democrata judaica

Reuters - A eleição de Zohran Mamdani como o próximo prefeito de Nova York expôs um racha cada vez maior entre os eleitores judeus democratas tradicionais e os progressistas mais jovens -- uma divisão que pode remodelar a política por anos na área metropolitana com a maior população judaica do mundo fora de Israel.

Mamdani, um socialista democrata de 34 anos, derrotou com facilidade Andrew Cuomo, o ex-governador democrata de Nova York que concorreu como independente, ao mesmo tempo em que rebateu acusações de antissemitismo por seu apoio aos palestinos no conflito em Gaza.

Imigrante muçulmano, Mamdani se beneficiou de uma onda de raiva em relação à conduta de Israel em Gaza entre alguns democratas e judeus norte-americanos que inicialmente apoiaram o governo, mas ficaram desiludidos. Essa mudança se manifestou nos protestos da primavera na Universidade de Columbia no ano passado, que Mamdani apoiou e dos quais se beneficiou politicamente.

Uma pesquisa do Pew Research Center no ano passado constatou que apenas metade dos judeus norte-americanos com menos de 35 anos disse que a forma como Israel conduziu a guerra foi aceitável, enquanto 68% dos judeus com 50 anos ou mais a avaliaram como aceitável.

Em Nova York, cerca de um terço dos eleitores judeus na eleição de terça-feira apoiaram Mamdani, de acordo com as pesquisas de boca de urna, impulsionando uma vitória que alarmou seus oponentes judeus.

"Na manhã seguinte à eleição, muitos membros de nossa comunidade acordaram com uma sensação de inquietação", disse Hindy Poupko, vice-presidente sênior da UJA-Federation of New York, uma importante organização judaica sem fins lucrativos. "Há muita incerteza sobre como o prefeito Mamdani poderá agir quando estiver na prefeitura."

Mamdani foi testado rapidamente. Quando, nas horas seguintes à sua eleição, pichações antissemitas foram rabiscadas em uma escola judaica do Brooklyn, o prefeito eleito condenou o ato.

"Como prefeito, sempre estarei firme com nossos vizinhos judeus para erradicar o flagelo do antissemitismo de nossa cidade", postou ele no X.

'Globalizar a intifada'

Os oponentes judeus de Mamdani expressaram preocupação com sua recusa em condenar a frase "globalize the intifada" (globalize a intifada), um slogan de apoio aos palestinos que alguns interpretam como um apelo à violência contra o povo judeu. Após sua nomeação, Mamdani disse em particular a um grupo de líderes empresariais que não usaria a frase e que desencorajaria outros a usá-la, de acordo com uma reportagem do New York Times de julho.

Ele disse que apoia o movimento Boycott, Divestment, Sanctions (Boicote, Desinvestimento e Sanções), ou BDS, que pede o boicote econômico e cultural de Israel.

Na semana passada, a Liga Antidifamação lançou um "Mamdani Monitor" para monitorar suas nomeações para cargos executivos e outras ações quanto a possíveis danos à comunidade judaica. Ela também criou uma linha de denúncia para que os residentes de Nova York possam relatar incidentes de antissemitismo.

"Nosso trabalho é bastante simples, proteger o povo judeu", disse Jonathan Greenblatt, diretor executivo do grupo.

Os apoiadores judeus de Mamdani disseram que a eleição prova que o voto judeu está longe de ser monolítico.

"Eu apoio Mamdani não apesar de suas opiniões sobre Israel e Palestina, mas por causa delas", disse Roni Zahavi-Brunner, 26 anos, israelense que fez campanha para o candidato. "Não acho que falar contra o genocídio seja um risco tão grande."

Outros se uniram a Cuomo, 67 anos, por causa de seu apoio a Israel.

"Sinto-me desanimada", disse Alison Devlin, 50 anos, judia residente no Upper East Side de Manhattan, que votou em Cuomo. "Definitivamente, me sinto preocupada porque sou abertamente judia, abertamente sionista."

Ela acrescentou: "Não sei o que vai acontecer. Não sei se vou ficar na cidade depois disso."

Andrue Kahn, um rabino do Brooklyn, disse que Mamdani afirmou repetidamente seu compromisso de combater o antissemitismo e criticou grupos como a ADL por "aprofundar a divisão ao usar o medo dos judeus como motivo para vigilância".

"Vamos dar a ele a chance de mostrar que seu compromisso de combater o antissemitismo é legítimo e trabalhar com ele para construir os tipos de solidariedade entre comunidades que tornam todos os nova-iorquinos mais seguros", disse Kahn.