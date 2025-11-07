Trump deu fôlego aos democratas e Mamdani é prova disso, destaca James Onnig

247 - O avanço do Partido Democrata nas recentes eleições nos Estados Unidos tem relação direta com a figura do presidente Donald Trump. A avaliação é do professor de geopolítica James Onnig, em entrevista à TV 247. Segundo ele, o impacto político do republicano acabou fortalecendo seus adversários. “O Trump se transformou em um fator decisivo e com repercussões positivas para o Partido Democrata”, afirmou.

De acordo com Onnig, a presença do presidente no cenário eleitoral mobilizou o eleitorado democrata e impulsionou vitórias em diferentes estados. “Em vários lugares o Partido Democrata elegeu representantes. Lógico que o caso mais emblemático é a prefeitura de Nova York, mas o Partido Democrata fez governadores, uma série de cargos importantes em cima de uma plataforma anti-Trump”, observou. Para o especialista, esse movimento deu novo ânimo ao partido, que “estava apanhando e com dificuldades”.

Mamdani: símbolo de uma Nova York cosmopolita

Entre as vitórias democratas, o caso mais simbólico é o de Zohran Kwame Mamdani, eleito prefeito de Nova York. Nascido em Kampala, Uganda, em 1991, Mamdani é um político de origem multicultural e formação progressista. Membro da Assembleia Estadual de Nova York pelo distrito 36, ele construiu sua carreira com base em causas sociais e em defesa dos trabalhadores.

Filho do renomado acadêmico Mahmood Mamdani e da cineasta Mira Nair, Zohran cresceu em um ambiente politizado e multicultural. Após viver em Uganda e África do Sul, mudou-se ainda criança para Nova York, onde se formou em Estudos Africanos pelo Bowdoin College. Antes da política, atuou como conselheiro de prevenção de execuções hipotecárias no Queens, experiência que, segundo ele, o motivou a entrar na vida pública.

Plataforma progressista e foco em justiça social

Eleito para a Assembleia do Estado em 2020, Mamdani despontou como uma das vozes mais influentes do progressismo nova-iorquino. Em 2024, lançou sua candidatura à prefeitura com uma plataforma que propunha transporte público gratuito, controle de aluguéis, taxação sobre grandes fortunas e ampliação de direitos sociais.

Durante a campanha, o agora prefeito eleito destacou: “Lutaremos por uma cidade que funcione para vocês, que seja acessível para vocês, que seja segura para vocês”. Entre suas principais propostas estão o congelamento de aluguéis em unidades reguladas, a criação de 200 mil moradias acessíveis em dez anos e a implementação de educação infantil universal.

Um retrato da cidade diversa

Para James Onnig, o novo prefeito encarna o espírito cosmopolita que moldou Nova York ao longo das décadas. “A questão religiosa, étnica e cultural que ele carrega é um pouco da expressão da Nova York que a gente viu nascer. Nossa geração percebeu o grau cosmopolita da cidade, onde tinha italianos, judeus, árabes, orientais. Uma cidade que acolheu muita gente”, afirmou.

O professor destacou ainda que Mamdani representa “essa ideia de cidade acolhedora, que pode proteger o cidadão pela sua potencialidade”. Segundo ele, o político deverá focar em políticas públicas voltadas aos trabalhadores e à juventude. “Apesar de nas classes mais baixas ele ter perdido em alguns distritos, nas classes de jovens e na baixa classe média ele teve uma votação muito expressiva. O pessoal está dizendo que é uma votação millenial”, analisou.

Desafios pela frente

James Onnig pondera, porém, que o caminho à frente será complexo. “Ele tem um desafio agora gigantesco”, advertiu o professor, referindo-se à necessidade de equilibrar expectativas populares e resistências políticas dentro de uma cidade marcada por profundas desigualdades sociais.

A eleição de Mamdani, primeiro prefeito muçulmano e de ascendência africana de Nova York, é vista como um marco de representatividade e mudança. Conhecido por sua solidariedade ao povo palestino e pelo apoio ao movimento de boicote a Israel (BDS), Mamdani simboliza a ascensão de uma nova geração de líderes que combinam causas sociais, diversidade e engajamento político com forte apelo popular.