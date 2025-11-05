Lindbergh: 'vitória de Zohran Mamdani é um sopro de esperança para a esquerda global'

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), afirmou que a eleição de Zohran Mamdani para a Prefeitura de Nova York (EUA) “representa o renascimento do socialismo americano no coração do capitalismo global”. Será o primeiro muçulmano a assumir o comando da maior cidade dos Estados Unidos.

“Sua vitória é mais que local: é um ato de rebeldia contra o poder financeiro e um sopro de esperança para a esquerda mundial”, escreveu o parlamentar nesta quarta-feira (5) em postagem na rede social X.

Conforme destacou Lindbergh, “Zohran Mamdani venceu em Nova Iorque com uma plataforma que devolve à política um sentido transformador pelas pautas de congelamento de aluguéis, expansão massiva de moradias públicas, transporte gratuito e investimento em creches e serviços básicos para os bairros mais pobres”.

“Uma virada que recoloca a cidade nas mãos da classe trabalhadora. Filho de imigrantes de Uganda e Índia, Mamdani propõe tributar super-ricos e grandes corporações para financiar saúde pública e educação universal. Mas seu projeto vai além da economia: Mamdani quer desmilitarizar a polícia, ampliar centros culturais comunitários, descriminalizar a pobreza e dar poder real aos conselhos de bairro”, afirmou o deputado.

Segundo o petista, Mamdani “propõe uma Nova York dos trabalhadores, erguida sobre as bases do socialismo democrático: pública, igualitária e fraterna”. O deputado acrescentou que o prefeito eleito é “alinhado à esquerda do Partido Democrata, a ala socialista" do senador Bernie Sanders.

Zohran Mamdani. Foto: Ryan Murphy/Sipa USA via Reuters



