Aprovação de Donald Trump cai e atinge pior nível do segundo mandato

247 - A aprovação do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atingiu 37%, o menor patamar desde o início de seu segundo mandato, segundo pesquisa divulgada pela CNN e conduzida pelo instituto SSRS. O levantamento foi realizado a um ano das eleições legislativas de 2026 e revela uma crescente insatisfação popular com a gestão republicana.

A desaprovação de Trump chegou a 63%, o índice mais alto registrado em ambos os mandatos. O resultado supera o recorde anterior, de 62%, registrado quando ele deixou a Casa Branca em janeiro de 2021. A tendência de queda vem sendo observada desde o início do ano, mesmo com variações pontuais em diferentes institutos.

Desgaste político

A média das pesquisas compiladas pela CNN mostra o presidente com 41% de aprovação, mas a análise indica um declínio contínuo desde junho entre todos os grupos partidários e demográficos. A avaliação negativa de Trump aumentou tanto entre democratas quanto entre independentes e, em menor grau, entre republicanos.

O cenário eleitoral reflete esse desgaste. Caso as eleições legislativas ocorressem hoje, 47% dos eleitores afirmam que votariam em candidatos democratas em seus distritos, contra 42% que escolheriam republicanos. Além disso, 41% dos entrevistados disseram que seu voto serviria como uma mensagem de oposição ao presidente — quase o dobro dos 21% que afirmam querer demonstrar apoio a ele.

Eleitores democratas mais motivados

A pesquisa aponta também que democratas e independentes alinhados ao partido mostram maior disposição para votar em 2026. Cerca de 67% desse grupo afirmam estar “extremamente motivados” para comparecer às urnas, em comparação a 46% entre republicanos.

Mesmo com divergências internas, 93% dos democratas declararam que pretendem votar em candidatos do próprio partido. Entre os republicanos, o apoio permanece elevado, mas há maior dispersão entre eleitores insatisfeitos com a condução política e econômica do país.

Insatisfação generalizada com a economia e o governo

O levantamento revela que 68% dos americanos acreditam que “as coisas vão mal” no país, enquanto 72% avaliam negativamente a economia. Quase metade (47%) cita o custo de vida e as dificuldades econômicas como os principais problemas enfrentados pelos Estados Unidos.

Segundo a pesquisa, 61% dos entrevistados afirmam que as políticas de Trump pioraram as condições econômicas, e 56% acreditam que suas decisões em política externa enfraqueceram a posição do país no cenário global. Além disso, 57% consideram que o presidente foi longe demais nas deportações de imigrantes.

Crise no Congresso e desgaste institucional

A pesquisa também mostra insatisfação com a atuação do Congresso. A maioria (55%) acredita que os republicanos são excessivamente alinhados ao presidente, enquanto 69% dos eleitores democratas e independentes consideram que o Partido Democrata não tem se oposto o suficiente a Trump.

Entre os temas que mais preocupam os americanos, 26% apontam o estado da democracia como o principal problema, seguido pela economia e o custo de vida (38%). O levantamento ainda destaca que 61% da população acredita que o presidente “excedeu os limites” do poder presidencial — um aumento de nove pontos percentuais desde fevereiro.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa da CNN, conduzida pela SSRS, foi realizada entre 27 e 30 de outubro, com uma amostra nacional aleatória de 1.245 adultos, incluindo 954 eleitores registrados. A margem de erro é de ±3,1 pontos percentuais para a amostra geral e de ±3,6 pontos entre eleitores registrados.