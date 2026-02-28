Ataque cibernético atinge agências de notícias do Irã em meio à ofensiva militar

247 - As principais agências de notícias do Irã foram alvo de ataques cibernéticos neste sábado (28), em um momento de forte tensão regional marcado por bombardeios de Israel e dos Estados Unidos contra alvos em território iraniano. A ofensiva cibernética ocorre em paralelo à intensificação do confronto militar, ampliando o cenário de instabilidade no Oriente Médio, informa a Al Jazeera.

A informação foi divulgada pela agência iraniana Tasnim, que relatou que diversos sites de veículos do país estão sob ataque. Segundo a Tasnim, entre os alvos está a IRNA, agência estatal de notícias do Irã. O portal da IRNA permanece inacessível, enquanto sua conta oficial no Telegram segue operando normalmente.

De acordo com o relato, o problema afeta diretamente a circulação de informações oficiais em um momento sensível para o país. A indisponibilidade do site limita o acesso do público e da imprensa internacional às atualizações publicadas pela agência estatal.

O episódio ocorre no contexto de ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã. A combinação de ações militares e ofensivas digitais reforça a percepção de uma escalada que ultrapassa o campo convencional, envolvendo também o ambiente cibernético.

Até o momento, não foram divulgados detalhes técnicos sobre a origem dos ataques virtuais nem estimativas oficiais sobre o tempo necessário para a normalização dos serviços.