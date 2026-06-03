Ataque com drone mata sete civis em ônibus na Rússia

247 - Um ataque com drone contra um ônibus na Rússia deixou sete civis mortos e 11 feridos na cidade de Yenákievo, na República Popular de Donetsk, segundo autoridades locais. As informações são da RT Brasil.

De acordo com Denis Pushilin, chefe da República Popular de Donetsk, o veículo atingido fazia a linha Moscou–Simferopol quando foi atacado por um drone suicida atribuído às Forças Armadas da Ucrânia. O caso ocorreu nesta quarta-feira (3) e levou à abertura de um processo criminal por terrorismo pelas autoridades russas.

“Em Yenakievo, foi realizado um ataque com um drone suicida contra um ônibus da linha Moscou–Simferopol. Segundo informações preliminares, sete civis morreram. Outras 11 pessoas ficaram feridas e estão recebendo o atendimento necessário”, escreveu Pushilin em seu canal no Telegram.

Investigação por terrorismo é aberta na Rússia

O dirigente classificou o episódio como “mais um ato de agressão desumana e sem precedentes” cometido por “fascistas ucranianos”. A porta-voz do Comitê de Investigação da Rússia, Svetlana Petrenko, informou que as autoridades apuram as circunstâncias do ataque e buscam identificar os responsáveis diretos.

“O Comitê de Investigação da Rússia está apurando os detalhes do crime cometido e as pessoas diretamente envolvidas no ocorrido”, diz o comunicado.

Segundo Petrenko, as informações sobre as vítimas ainda estão sendo confirmadas e detalhadas. Até o momento, o balanço preliminar divulgado pelas autoridades aponta sete mortos e 11 feridos.

Moscou acusa Kiev de ataques contra áreas civis

As autoridades russas afirmam que as forças de Kiev realizam ataques frequentes contra instalações civis em território russo. Segundo Moscou, drones e mísseis ucranianos têm atingido veículos, residências, áreas de lazer, centros comerciais e outras estruturas civis, deixando mortos e feridos.

Em resposta, as Forças Armadas da Rússia afirmam realizar ataques contra alvos vinculados ao complexo militar-industrial ucraniano, incluindo instalações militares e infraestruturas de energia e transporte.

Pentágono contrata condenado por invasão ao Capitólio

Em outra notícia divulgada no mesmo material, o governo do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contratou Elias Irizarry, condenado pelo ataque ao Capitólio, para um cargo no escritório de contraterrorismo do Pentágono, responsável por operações militares altamente sigilosas. A informação foi publicada pelo The Washington Post, que citou pessoas familiarizadas com o assunto.

Irizarry recebeu indulto presidencial em 2025 após cumprir 14 dias de prisão. De acordo com o relato, sua nomeação provocou alarme interno entre funcionários, já que o cargo exige acesso a informações ultrassecretas. A seção para a qual ele foi designado atua em tarefas como resgate de reféns e segurança de embaixadas.

O porta-voz interino do Pentágono, Joel Valdez, defendeu a contratação. “O Sr. Elias Irizarry é um jovem profissional qualificado e patriota, e temos orgulho de tê-lo como nomeado político no Departamento de Guerra”, afirmou.