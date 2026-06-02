Rússia realiza ataques contra a capital Kiev e outras cidades da Ucrânia

247 - A Rússia realizou nesta terça-feira (2), ataques maciços com drones e mísseis contra Kiev e outras cidades cranianas, em uma das ações mais intensas registradas recentemente no país.

As informações são da Reuters. A ofensiva atingiu grandes centros urbanos, incluindo Kiev, Dnipro e Kharkiv, além de provocar danos em prédios residenciais, uma clínica médica, veículos e instalações de infraestrutura e a morte de 11 pessoas.

De acordo com a Força Aérea da Ucrânia, a Rússia lançou 656 drones e 73 mísseis durante a noite, tendo Kiev como principal alvo. Em comunicado publicado no Telegram, o órgão afirmou que 40 mísseis e 602 drones foram abatidos ou neutralizados pelas defesas ucranianas.

Mesmo com as interceptações, mísseis e drones atingiram 38 locais em diferentes regiões do país, segundo a Força Aérea ucraniana. As autoridades relataram incêndios, desabamentos parciais, carros queimados e danos a edifícios residenciais de vários andares.

A empresa de energia DTEK informou à Reuters que o ataque interrompeu o fornecimento de eletricidade para 140 mil moradores de Kiev. Segundo a companhia, equipes técnicas restabeleceram a energia para 110 mil pessoas, enquanto dois engenheiros ficaram feridos durante os trabalhos.

Milhares de moradores buscaram abrigo no sistema de metrô de Kiev durante a madrugada. Testemunhas relataram que pessoas desceram às estações carregando pertences e colchões, enquanto os sistemas de defesa aérea tentavam repelir os ataques russos.

A cidade de Dnipro, no sudeste da Ucrânia, também foi duramente atingida. O governador regional Oleksandr Hanzha afirmou no Telegram que seis pessoas morreram e 36 ficaram feridas em um ataque com mísseis e drones contra a cidade e seus arredores.

Segundo Hanzha, todos os feridos estavam hospitalizados em estado moderado. Imagens divulgadas por ele mostraram prédios residenciais destruídos, veículos carbonizados e um parquinho infantil danificado.

O ataque ocorreu um dia depois de o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, reiterar alertas sobre a possibilidade de uma ofensiva russa de grandes proporções. “Os alertas de inteligência sobre ataques russos continuam em vigor. Um ataque massivo é possível. Eles prepararam um”, disse Zelensky em seu pronunciamento noturno.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que realizou um “ataque maciço” contra instalações da indústria de defesa da Ucrânia, usando armas de longo alcance e alta precisão. “Durante a noite, em resposta aos atos terroristas do regime de Kiev, as forças armadas da Federação Russa realizaram um ataque massivo utilizando armamento de alta precisão e longo alcance, baseado em aeronaves, terra e mar”, afirmou o ministério.

Segundo o comunicado russo, foram utilizados mísseis hipersônicos e drones contra sete regiões ucranianas, incluindo Kiev, Zaporíjia e Kharkiv. Moscou disse ainda ter atingido instalações consideradas úteis às Forças Armadas ucranianas, como estruturas de combustível e transporte e aeródromos militares.

O Ministério da Defesa russo também declarou que os objetivos do ataque foram cumpridos. “Os objetivos do ataque foram alcançados, todos os alvos designados foram atingidos”, afirmou.

A Rússia havia alertado na semana anterior que pretendia realizar “ataques sistemáticos” contra alvos em Kiev ligados ao setor militar ucraniano e a centros de decisão. Segundo Moscou, a ação seria uma resposta a um ataque com drone contra um dormitório na região ucraniana de Luhansk, controlada pela Rússia, que deixou 21 mortos. A Ucrânia negou envolvimento nesse episódio.

Um porta-voz da Força Aérea ucraniana afirmou que o ataque russo incluiu oito mísseis hipersônicos Zircon. Segundo Moscou, o Zircon tem alcance de 1.000 quilômetros e pode viajar a nove vezes a velocidade do som. Caso confirmado, o número representaria uma das maiores utilizações desse tipo de míssil pela Rússia em mais de quatro anos de guerra.

A ofensiva também levou a Polônia, país membro da União Europeia e da Otan, a acionar caças militares para garantir a segurança de seu espaço aéreo. A medida foi informada pelo Comando Operacional das Forças Armadas polonesas após os ataques russos contra cidades ucranianas.

Regiões russas também relataram ataques durante a noite. A refinaria de petróleo de Ilsky, na região de Krasnodar, no sul da Rússia, pegou fogo após um ataque de drone, segundo autoridades locais no Telegram.

Agências de notícias russas, citando o Ministério da Defesa da Rússia, disseram que 148 drones ucranianos foram derrubados durante a noite. Na região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, autoridades locais afirmaram que um menino de 11 anos ficou ferido depois que um drone ucraniano atingiu uma casa.

Autoridades da Crimeia também relataram que sistemas de defesa aérea estavam repelindo ataques de drones sobre Sebastopol, base da frota naval russa. A Reuters informou que não conseguiu verificar de forma independente todos os relatos apresentados pelas partes envolvidas.