247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta segunda-feira (1º) que os responsáveis pelo ataque ucraniano contra uma residência estudantil em Starobelsk, na República Popular de Lugansk, serão punidos. A declaração foi feita durante uma reunião dedicada ao acompanhamento das investigações e à definição de medidas de apoio às vítimas. As informações são da RT Brasil.

Segundo as autoridades russas, o ataque realizado por forças ucranianas atingiu uma residência estudantil onde estavam alojados dezenas de jovens. O episódio deixou 21 mortos e mais de 60 feridos. Durante a reunião, Putin apresentou condolências às famílias das vítimas e determinou que fosse prestada assistência máxima aos afetados.

Ao comentar o caso, o presidente russo classificou a ação como "um crime sangrento cometido pela junta ucraniana" e declarou que "a punição será inevitável" para os responsáveis. Participaram do encontro o procurador-geral da Rússia, Alexander Gutsan, a vice-primeira-ministra Tatiana Golikova, o presidente do Comitê de Investigação, Alexander Bastrykin, e o prefeito do Distrito Municipal de Starobelsk, Vladimir Chernev.

Ataque em Starobelsk

O ataque ocorreu na madrugada de quinta-feira (22). No momento da ação, 86 jovens estavam na residência estudantil. Entre os mortos, 18 eram mulheres e três eram homens. O chefe da República Popular de Lugansk, Leonid Pasechnik, afirmou que o alvo foi escolhido deliberadamente e descreveu a ofensiva como uma ação "visando crianças".

O Comitê de Investigação da Rússia informou que as Forças Armadas da Ucrânia teriam utilizado diversos drones de asa fixa para atingir o edifício. Um inquérito por terrorismo foi aberto para apurar o caso.

Segundo as autoridades russas, o ataque ocorreu em várias etapas. Após a destruição inicial da residência estudantil, novos ataques teriam sido realizados contra estudantes que tentavam deixar o local e contra equipes de resgate mobilizadas para retirar vítimas dos escombros.

Putin afirmou que "não há nenhum alvo militar perto da residência" e sustentou que a ação foi intencional, alegando que 16 drones atingiram o mesmo local em três ondas sucessivas.

Reação do governo russo

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia classificou o ataque como "bárbaro" e criticou o que considera falta de repercussão do episódio em países ocidentais. A pasta também afirmou que ataques com armamentos de longo alcance fornecidos a Kiev pela OTAN contam com "assistência técnica de especialistas estrangeiros" vinculados aos países da aliança militar.

Em comunicado divulgado em 26 de maio, o ministério informou que as forças russas realizarão "ataques sistemáticos" contra instalações do complexo militar-industrial em Kiev como resposta aos crimes atribuídos por Moscou ao Exército ucraniano contra civis.