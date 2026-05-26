Putin alerta para piora da situação militar global

247 - O presidente russo Vladimir Putin afirmou que a piora da situação militar global preocupa Moscou em meio à crise no Oriente Médio e ao surgimento de novos focos de instabilidade próximos às fronteiras dos países da Comunidade de Estados Independentes (CEI).

As informações são da agência TASS. A declaração foi feita em mensagem enviada aos participantes da 58ª reunião do Conselho de Chefes de Agências de Segurança e Serviços Especiais da CEI, realizada nesta segunda-feira, 26 de maio, em Moscou.

No discurso, Putin avaliou que o cenário internacional se tornou mais complexo do ponto de vista militar e político, exigindo maior coordenação entre os serviços de segurança dos países que integram a Comunidade. Segundo ele, as ameaças atuais demandam o uso mais eficiente dos recursos analíticos, técnicos, operacionais e humanos das agências nacionais.

“Hoje, a situação militar e política em todo o mundo tornou-se significativamente difícil. Uma grave crise assolou o Oriente Médio. Novos focos de instabilidade surgiram, inclusive perto de nossas fronteiras”, afirmou o presidente russo.

Putin defende maior integração entre serviços de segurança

Ao se dirigir aos representantes das agências de segurança e serviços especiais da CEI, Putin destacou a necessidade de ampliar a troca de informações e de fortalecer respostas conjuntas a ameaças consideradas comuns pelos países do bloco.

“Nesse sentido, é crucial utilizar as capacidades analíticas, de pessoal, operacionais e técnicas de suas agências da maneira mais eficaz possível, a fim de garantir a proteção confiável da Commonwealth contra potenciais ameaças internas e externas, compartilhar informações regularmente e desenvolver abordagens unificadas para enfrentar os desafios comuns”, declarou.

A Comunidade de Estados Independentes reúne países que mantêm mecanismos de cooperação política, econômica e de segurança no espaço pós-soviético. Para Moscou, a coordenação entre os órgãos de inteligência e segurança da região é considerada estratégica diante de crises regionais, instabilidade nas fronteiras e ameaças transnacionais.

Terrorismo, cibercrime e crime organizado estão na pauta

Putin também afirmou que os participantes da reunião deveriam discutir formas mais eficazes de enfrentar o terrorismo, o extremismo, o crime organizado transfronteiriço, o cibercrime e outras ameaças centrais à segurança dos países da CEI.

A agenda citada pelo presidente russo reflete a preocupação de Moscou com riscos que ultrapassam fronteiras nacionais e exigem cooperação entre diferentes estruturas estatais. Entre os temas mencionados, o combate ao crime organizado e aos ataques cibernéticos aparece como prioridade em um ambiente internacional marcado por disputas geopolíticas e tensões regionais.

Ao concluir a mensagem, Putin expressou confiança de que a reunião teria impacto positivo na estabilidade dos países participantes. “Estou confiante de que o resultado da reunião contribuirá para assegurar o desenvolvimento seguro e estável de nossos países e povos”, afirmou o presidente russo.