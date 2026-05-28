Putin reafirma papel proativo da Rússia no fortalecimento da estabilidade mundial

247 - Em um discurso em vídeo exibido na sessão plenária do primeiro Fórum Internacional de Segurança, o presidente Vladimir Putin afirmou que a Rússia acredita que "o trabalho moderno em áreas estratégicas tão importantes [como garantir a estabilidade regional e global] é especialmente relevante agora, no contexto da formação de uma ordem mundial multipolar".

O terrorismo e o espectro da proliferação nuclear descontrolada são ameaças sérias para todas as nações, alertou o presidente russo, acrescentando que o aumento das tensões em qualquer região acaba por pôr em risco a segurança do mundo inteiro.

"Gostaria de enfatizar que defendemos a mais estreita cooperação possível para garantir de forma abrangente a estabilidade regional e global, e para defender o princípio da segurança igualitária e indivisível", destacou Putin.

O líder russo também destacou que "o mundo moderno é interdependente e interconectado, portanto, qualquer escalada de tensões em certas regiões tem um impacto adverso em toda a comunidade global".

O presidente russo classificou os riscos da proliferação nuclear descontrolada, do extremismo, do tráfico de drogas e do cibercrime como uma séria ameaça a todos os países.

Além disso, Putin afirmou que as ideias expressas no Fórum Internacional de Segurança contribuirão para o desenvolvimento da parceria entre os Estados.