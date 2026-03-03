Ataque dos EUA e de Israel atinge unidade neonatal de hospital no Irã

247 - A ala neonatal do hospital Shohada-ye Hastei, localizado no complexo médico Persian Gulf, no sul do Irã, foi atingida por bombardeios atribuídos aos Estados Unidos e a Israel nesta terça-feira (3), segundo informações divulgadas pela agência iraniana ISNA News e pela Cruz Vermelha iraniana. De acordo com os relatos, a unidade precisou ser completamente evacuada após o impacto dos mísseis.

Images published by official domestic media indicate that the building of “Shohada-ye Hastei” (Nuclear Martyrs) Hospital in Bushehr has been damaged as a result of military attacks. According to what can be seen in the videos and based on the narrator’s account, patients and… pic.twitter.com/s9f7sG8qkk March 3, 2026

Imagens publicadas pela ISNA mostram um integrante da Cruz Vermelha iraniana caminhando pelo setor de recém-nascidos enquanto fragmentos do teto e equipamentos danificados aparecem espalhados pelo hospital. Pelo menos dois bebês, enrolados em cobertores, permaneciam na ala no momento do registro.

No vídeo, o funcionário descreve a situação enfrentada pela equipe médica. “Este é o setor de recém-nascidos do hospital. Estamos evacuando todas as unidades”, afirmou. Ele acrescentou: “Nesta unidade, no momento terrível, o ataque aéreo atingiu uma área onde (aponta para as crianças na ala) aqui está esta criança, ou aquela criança ali. Se você retirasse os aparelhos delas, elas morreriam”.

Em outra gravação divulgada pela ISNA — posteriormente geolocalizada pela CNN — profissionais de saúde aparecem retirando um recém-nascido do hospital em meio a escombros e danos estruturais visíveis. No mesmo vídeo, o funcionário da Cruz Vermelha declara: “Estamos no hospital Shohada-ye Hastei, ele foi totalmente evacuado. E então, poucos momentos atrás, foi atingido pelos mísseis”.

Segundo a Cruz Vermelha iraniana, não houve registro de mortes em decorrência do ataque à unidade hospitalar.

A CNN informou que buscou posicionamento junto às Forças Armadas de Israel e ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, mas não havia resposta até o momento da publicação.

Ainda de acordo com autoridades iranianas, ao menos 10 centros médicos, hospitais e bases de emergência no país foram atingidos desde o início da ofensiva conduzida por Estados Unidos e Israel no último sábado (28). A informação foi divulgada na segunda-feira por Mohammad Raeeszadeh, presidente do Conselho Médico do Irã, durante entrevista a jornalistas.