Ataque iraniano atinge aviões de reabastecimento dos EUA em base na Arábia Saudita

247 - Cinco aviões de reabastecimento da Força Aérea dos Estados Unidos foram atingidos e danificados enquanto estavam estacionados na base aérea de Prince Sultan, na Arábia Saudita, durante um ataque com mísseis atribuído ao Irã. As aeronaves foram atingidas no solo e sofreram danos, mas não foram destruídas. A informação é da agência Reuters, que citou dois funcionários do governo dos Estados Unidos com conhecimento direto do episódio.

De acordo com as autoridades ouvidas pelo jornal, os aviões foram atingidos durante um ataque iraniano recente contra a base saudita, uma instalação militar estratégica utilizada em operações conjuntas entre forças americanas e sauditas no Oriente Médio. Apesar do impacto dos mísseis, os danos foram classificados como reparáveis.Segundo o relato das fontes, as aeronaves afetadas estão passando por trabalhos de manutenção e recuperação. O ataque não deixou vítimas entre militares ou funcionários presentes na base no momento do bombardeio.]

A base aérea de Prince Sultan abriga contingentes militares dos Estados Unidos e desempenha papel relevante em operações de vigilância, defesa aérea e apoio logístico na região. Aeronaves de reabastecimento são consideradas peças-chave para a projeção de poder aéreo, pois permitem que caças e bombardeiros permaneçam mais tempo em missão sem necessidade de pouso.

O episódio ocorre em um momento de forte tensão entre o Irã e países aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Embora o ataque não tenha causado mortes nem destruído completamente os aviões atingidos, o fato de mísseis terem alcançado aeronaves militares americanas estacionadas em uma base estratégica pode aumentar a preocupação entre autoridades de defesa dos EUA e de parceiros regionais.

Até o momento, autoridades americanas e sauditas não divulgaram detalhes adicionais sobre o tipo de míssil utilizado no ataque ou sobre eventuais medidas de reforço na segurança da base após o incidente. O governo iraniano também não comentou publicamente o caso.