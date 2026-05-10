Ataques de Israel deixam três mortos em Gaza e elevam tensão

Reuters - Ataques israelenses mataram pelo menos três palestinos em Gaza neste domingo, incluindo dois membros da força policial dirigida pelo Hamas, segundo profissionais de saúde, em uma violência que ressaltou a fragilidade de um cessar-fogo mediado pelos EUA.

Os socorristas disseram que um ataque aéreo israelense matou uma pessoa e feriu outras duas no campo de refugiados de Maghazi, no centro de Gaza.

Os militares israelenses disseram que o ataque atingiu dois militantes que estavam realizando atividades "suspeitas" e se aproximaram das forças na área, representando uma ameaça imediata.

Separadamente, neste domingo, um ataque aéreo israelense matou o chefe da força policial criminal em Khan Younis, Wessam Abdel-Hadi, e seu assessor, de acordo com o Ministério do Interior de Gaza, administrado pelo Hamas.

Os militares israelenses afirmaram que atingiram militantes da força de elite do Hamas no sul da Faixa de Gaza, que operavam para "avançar ataques iminentes" contra as forças israelenses.

A Reuters informou anteriormente que Israel intensificou seus ataques contra a força policial do Hamas em Gaza, que o grupo militante usou para restabelecer a governança em áreas sob seu controle.

VIOLÊNCIA PERSISTENTE

A violência em Gaza persistiu apesar do cessar-fogo de outubro de 2025, com Israel realizando ataques quase diários.

Pelo menos 850 palestinos foram mortos desde que o cessar-fogo entrou em vigor, segundo profissionais de saúde locais, enquanto Israel afirma que os militantes mataram quatro de seus soldados no mesmo período.

Israel e o Hamas têm culpado um ao outro pelas violações do cessar-fogo.

A explosão que matou os dois policiais deixou apenas um esqueleto de metal mutilado no local onde o carro deles estava, no bairro de Al-Amal, em Khan Younis, no sul de Gaza.

Os enlutados entoavam "não há Deus além de Alá, os mártires são amados por Alá" enquanto os corpos envoltos em branco dos homens eram carregados nos ombros pelas ruas durante o funeral.

Um dos enlutados, Ali Mousa, condenou a morte de membros da força policial do enclave por Israel.

"Embora o cessar-fogo tenha entrado em vigor há vários meses, a ocupação continua a atacar os policiais para causar o caos entre a população", disse Mousa à Reuters.

"A ocupação visa criar caos e confusão na Faixa de Gaza. Esse é seu único objetivo", acrescentou.

Mais de 72.500 palestinos foram mortos desde o início da guerra de Gaza em outubro de 2023, a maioria deles civis, segundo as autoridades de saúde de Gaza.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi, no Cairo, e Haseeb Alwazeer, em Gaza)