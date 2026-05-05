Ataques de Israel em Gaza matam três palestinos, incluindo adolescente de 15 anos

247 - Na Faixa de Gaza, ataques israelenses mataram ao menos três palestinos. Entre as vítimas, está um adolescente de 15 anos. Outras pessoas também ficaram feridas nesta terça-feira (5), segundo médicos e autoridades de saúde locais. As informações são da agência Reuters.

Os relatos indicam que os ataques atingiram diferentes regiões do enclave. Na Cidade de Gaza, nas proximidades do bairro Sheikh Radwan, uma ofensiva aérea matou uma pessoa e deixou outras duas feridas. Já na região central da Faixa de Gaza, disparos de tanques resultaram na morte de outro palestino e em novos feridos.

Mais tarde, um ataque atingiu uma delegacia no norte do território, onde um adolescente de 15 anos morreu. Segundo o Ministério do Interior, policiais também foram feridos na ação. Até o momento, não houve posicionamento oficial das autoridades israelenses sobre os ataques.

A violência continua mesmo após o cessar-fogo firmado em outubro de 2025. Israel tem realizado ofensivas quase diárias. No Hospital Al Shifa, o maior ainda parcialmente em funcionamento na Faixa de Gaza, familiares e amigos se reuniram para o funeral de Mohammed Al-Ghandour, uma das vítimas dos ataques.

No local, houve cenas de comoção durante a despedida. “O inimigo sionista não conhece nada chamado trégua e não cumpre tratados internacionais, leis ou leis humanitárias”, afirmou Abu Omar Al-Naffar, tio de uma das vítimas.

Segundo dados de médicos locais, pelo menos 830 palestinos morreram desde o início do cessar-fogo. Desde o início do genocídio, em outubro de 2023, mais de 72,5 mil palestinos foram mortos na Faixa de Gaza, segundo autoridades de saúde locais, a maioria civis.