Ataques de Israel matam mais de 100 crianças desde "cessar-fogo" de outubro

247 - Mais de 100 crianças foram mortas em Gaza por ataques de Israel desde o "cessar-fogo" do início de outubro de 2025. Isso equivale, aproximadamente, a uma menina ou um menino morto por dia, de acordo com dados da Unicef, divulgados nesta terça-feira (13).

“Desde o cessar-fogo, o UNICEF registrou relatos de pelo menos 60 meninos e 40 meninas mortos na Faixa de Gaza. O número de 100 reflete apenas os incidentes em que houve detalhes suficientes para registro, portanto o total real de crianças palestinas mortas deve ser maior. Centenas de crianças ficaram feridas", detalha o relatório.

Apesar de Israel e o movimento palestino Hamas terem firmado um cessar-fogo há meses, a destruição em Gaza continua. Israel destruiu mais de 2.500 edifícios no enclave palestino depois de se comprometer a cessar as hostilidades, de acordo com uma análise realizada pelo New York Times, divulgada na segunda-feira (12).

Mediado pelo Egito, Catar, Turquia e Estados Unidos, um cessar-fogo em curso entre Israel e o Hamas entrou em vigor oficialmente em 10 de outubro de 2025, após dois anos de genocídio. No entanto, Israel continua a bombardear Gaza.