Ataques de Israel matam seis paramédicos no sul do Líbano

247 - Seis paramédicos morreram em dois ataques israelenses realizados no sul do Líbano em um intervalo de 24 horas, informou o Ministério da Saúde libanês nesta sexta-feira (22). O órgão afirmou que os bombardeios violam o direito internacional humanitário, que garante proteção a equipes médicas, socorristas e estruturas civis de saúde em áreas de conflito. As informações são da agência Reuters.

Segundo o governo libanês, quatro socorristas da Associação Islâmica de Saúde morreram após um bombardeio na cidade de Hanaway, entre a noite de quinta-feira (21) e a madrugada de sexta-feira (22). Horas depois, outros dois paramédicos da Associação Escoteira Al-Rissala foram mortos em um ataque na cidade de Deir Qanoun En-Nahr.

Apesar das vítimas civis, o exército de Israel disse que as agressões tinham como alvo integrantes e estruturas do Hezbollah. O Ministério da Saúde libanês divulgou imagens que mostram o momento do ataque em Deir Qanoun En-Nahr. No vídeo, dois homens com coletes amarelos aparecem prestando atendimento a uma pessoa à beira da estrada. Quando uma ambulância se aproxima do local, ocorre uma explosão.

Segundo o ministério, o ataque em Deir Qanoun En-Nahr deixou seis mortos, entre eles os dois paramédicos e uma criança síria. A cidade já havia sido alvo de outro bombardeio nesta semana, que matou 14 pessoas, no ataque mais letal desde o cessar-fogo anunciado no mês passado.

Hospitais também foram atingidos

Dados do Ministério da Saúde do Líbano apontam que mais de 3,1 mil pessoas morreram no país vítimas das agressões israelenses desde 2 de março. Entre os mortos estão 123 profissionais de saúde, mais de 210 crianças e quase 300 mulheres.

A Organização Mundial da Saúde informou que hospitais no sul do Líbano sofreram danos ou interromperam parcialmente suas atividades após ataques israelenses. Na quinta-feira (21), um bombardeio próximo ao Hospital Tebnine danificou os três andares da unidade, segundo o Ministério da Saúde libanês. A ala de emergência, a UTI, o setor cirúrgico e ambulâncias estacionadas no local foram atingidos.