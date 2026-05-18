Agressões de Israel no Líbano já deixaram mais de 3 mil mortos desde março

247 - As agressões de Israel no Líbano deixaram 3.020 mortos desde o início do conflito, em 2 de março, segundo novo balanço divulgado nesta segunda-feira (18). De acordo com o Ministério da Saúde libanês, entre os mortos estão 211 crianças e adolescentes e 116 profissionais da saúde. O número de feridos chegou a 9.273, pressionando hospitais e centros médicos já afetados pela crise econômica enfrentada pelo país. As informações são da RFI.

O presidente libanês, Joseph Aoun, afirmou nesta segunda-feira (18) que fará "o impossível" para encerrar a guerra com Israel. "É meu dever e minha responsabilidade", declarou em nota oficial.

Segundo o mandatário, a rodada mais recente de negociações entre representantes do Líbano e de Israel, realizada na semana passada em Washington, teve como foco a retirada das tropas israelenses do sul libanês e o retorno da população deslocada. Apesar disso, os confrontos seguem em diferentes regiões do país.

Cessar-fogo

O conflito regional entre Irã, Israel e Hezbollah se intensificou em 2 de março, quando o grupo libanês lançou ataques contra território israelense em resposta ao assassinato do líder supremo iraniano, Ali Khamenei. Um cessar-fogo entrou em vigor em 17 de abril, mas o Estado sionista segue violando o acordo.

Nesta segunda-feira (18), o exército israelense rompeu o cessar-fogo e voltou a bombardear áreas nas regiões de Nabatiyeh e Tiro, no sul do Líbano, inclusive localidades fora da zona tampão estabelecida por Tel Aviv.

No domingo (17), ataques israelenses mataram sete pessoas na cidade de Baalbek, no leste do país. Entre as vítimas estavam Wael Abdel Halim, apontado como comandante da Jihad Islâmica, grupo aliado do Hezbollah, e sua filha de 17 anos.