Israel destrói centro de saúde no Líbano no mesmo dia do anúncio da extensão do cessar-fogo

247 - Um ataque israelense destruiu, nesta sexta-feira (15), um centro de atenção primária à saúde na cidade de Tiro, no sul do Líbano, segundo informou o Ministério da Saúde libanês. Informações preliminares divulgadas pela imprensa regional apontam ao menos 37 feridos. A ofensiva ocorreu poucas horas após os Estados Unidos anunciarem a extensão do cessar-fogo entre Israel e o país árabe por mais 45 dias.

Segundo a RT Brasil, o Ministério da Saúde do Líbano afirmou que “o inimigo israelense alvejou diretamente o centro de atenção primária à saúde na cidade de Tiro, o que levou à sua completa destruição e causou danos significativos ao Hospital Hiram, localizado ao lado”.

Segundo a pasta, pelo menos seis integrantes da equipe médica do hospital ficaram feridos no ataque. O ministério também condenou a agressão militar israelense e declarou que houve continuidade de uma “abordagem criminosa” contra profissionais de saúde e equipes de ambulância.

Ainda segundo o comunicado, os ataques representam “uma violação clara e recorrente das Convenções de Genebra, que garantem a proteção de instalações médicas, unidades de saúde e hospitais”. Horas antes da ofensiva contra o centro de saúde, as Forças de Defesa de Israel (IDF) haviam anunciado ataques à cidade de Tiro, localizada no sul do território libanês.