Israel amplia ataques contra o Líbano antes de novas negociações

247 - Ataques israelenses contra o Líbano deixaram mortos esta quarta-feira (13) e elevaram a tensão na véspera de negociações mediadas pelos Estados Unidos, com início marcado pera esta quinta-feira.

De acordo com a Associated Press, drones israelenses atingiram sete veículos no Líbano, matando 12 pessoas, incluindo uma mulher e seus dois filhos, segundo o Ministério da Saúde libanês. Três ataques ocorreram em uma importante rodovia ao sul de Beirute, enquanto outros atingiram áreas próximas a Sidon e regiões mais ao sul do país.

A ofensiva ocorreu em um momento de forte pressão diplomática. A nova rodada de conversas entre Líbano e Israel, anunciada para quarta e quinta-feira em Washington, foi apresentada por autoridades norte-americanas como parte dos esforços para discutir segurança e estabilidade na fronteira, mesmo após sucessivos ataques desde a entrada em vigor do cessar-fogo em abril.

Segundo a AP, o Exército israelense afirmou que os ataques tinham como alvo infraestrutura do Hezbollah. A ação ocorreu pouco depois de Israel orientar moradores de seis vilarejos do sul do Líbano a deixar suas casas. Autoridades libanesas, por sua vez, relataram vítimas civis entre os mortos.

A escalada não se limitou aos ataques contra veículos. A imprensa local libanesa informou que bombardeios israelenses também atingiram localidades como Arabsalim, Burj Shmali, Yanouh e Maaliyeh, no sul do país. O portal Naharnet registrou ainda ataques na região de Saadiyat e Jiyeh, onde houve mortos, incluindo crianças.

A Al Jazeera informou que a violência no Líbano se intensificou apesar da trégua oficial, com centenas de mortos desde o início do cessar-fogo em abril. O veículo registrou que os ataques israelenses se ampliaram no sul libanês e que o clima de confrontação colocou em xeque a própria efetividade do acordo.

Segundo a AP, apesar do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos em 17 de abril, os ataques continuaram de ambos os lados, enquanto o número de mortos no Líbano desde o início da nova fase do conflito, em 2 de março, se aproxima de 2.900, com mais de 8.700 feridos.

O líder do Hezbollah, Naim Qassem, pediu que o governo libanês se retirasse das conversas diretas com Israel em Washington, defendendo apenas negociações indiretas. Ele classificou o formato como concessão, enquanto o governo libanês busca discutir o fim das hostilidades, a retirada israelense, o retorno de deslocados e a libertação de prisioneiros.