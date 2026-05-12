Israel amplia bombardeios no sul do Líbano

247 - Aviões de guerra israelenses realizaram uma nova onda de ataques contra o sul do Líbano, atingindo cidades em diferentes distritos, incluindo Nabatieh, Bint Jbeil e Marjeyoun, as informações são da Al Jazeera.

De acordo com a agência de notícias oficial do Líbano, citada pela Al Jazeera, os bombardeios atingiram Barashit e Kfar, enquanto Yater foi alvo de cinco ataques separados. As incursões aéreas também atingiram Jmeijmeh e Haris, com dois bombardeios registrados em cada uma dessas localidades.

Outras áreas atingidas

A ofensiva também alcançou Kfardounine, no distrito de Bint Jbeil, além de Majdal Selm e Blat, em Marjeyoun. A sequência de ataques reforça o cenário de deterioração da segurança no sul libanês, onde novas incursões israelenses foram registradas ao longo do dia.

Os bombardeios fazem parte de uma escalada mais ampla de ataques israelenses contra o sul do Líbano, com relatos de ofensivas repetidas em diferentes pontos da região. A sucessão de ataques amplia a tensão em áreas próximas à fronteira e mantém a população local sob impacto direto das operações aéreas.