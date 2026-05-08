Em mais um crime de guerra, Israel promove deslocamento forçado de moradores no Líbano

247 - Israel ordenou a saída de moradores no Líbano e pediu que residentes de várias cidades deixem suas casas imediatamente, em uma nova medida de deslocamento forçado anunciada pelo exército israelense, as informações são da Al Jazeera.

O aviso foi publicado na rede social X pelo porta-voz em língua árabe do exército israelense, Avichay Adraee. A ordem foi direcionada a moradores das localidades libanesas de al-Namriyah, Tayr Filisiya, Hallusiyah, Upper Hallusiyah, Turah e Marakah.

Segundo a publicação, os residentes dessas áreas “devem evacuar” suas casas sem demora. Adraee afirmou ainda: “Qualquer pessoa presente perto de elementos do Hezbollah, suas instalações e seus meios de combate coloca sua vida em perigo!”.

Ataque de drone atinge estrada no sul libanês

Além da ordem de deslocamento, um ataque israelense com drone atingiu a estrada entre Kfarchouba e Kfar Hamam, no sul do Líbano, de acordo com a Al Jazeera Árabe.

A nova ofensiva ocorre após ataques israelenses no sul libanês terem deixado ao menos 12 mortos na quinta-feira, em meio à intensificação da pressão militar sobre localidades da região.