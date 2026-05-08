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      Em mais um crime de guerra, Israel promove deslocamento forçado de moradores no Líbano

      Exército israelense exige que moradores de várias cidades deixem suas casas imediatamente

      Deslocados buscam abrigo após escalada de violência entre Hezbollah e Israel em Beirute (Foto: Amr Abdallah Dalsh/Reuters)

      247 - Israel ordenou a saída de moradores no Líbano e pediu que residentes de várias cidades deixem suas casas imediatamente, em uma nova medida de deslocamento forçado anunciada pelo exército israelense, as informações são da Al Jazeera.

      O aviso foi publicado na rede social X pelo porta-voz em língua árabe do exército israelense, Avichay Adraee. A ordem foi direcionada a moradores das localidades libanesas de al-Namriyah, Tayr Filisiya, Hallusiyah, Upper Hallusiyah, Turah e Marakah.

      Segundo a publicação, os residentes dessas áreas “devem evacuar” suas casas sem demora. Adraee afirmou ainda: “Qualquer pessoa presente perto de elementos do Hezbollah, suas instalações e seus meios de combate coloca sua vida em perigo!”.

      Ataque de drone atinge estrada no sul libanês

      Além da ordem de deslocamento, um ataque israelense com drone atingiu a estrada entre Kfarchouba e Kfar Hamam, no sul do Líbano, de acordo com a Al Jazeera Árabe.

      A nova ofensiva ocorre após ataques israelenses no sul libanês terem deixado ao menos 12 mortos na quinta-feira, em meio à intensificação da pressão militar sobre localidades da região.

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