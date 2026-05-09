Israel viola cessar-fogo e mata sete em novo ataque no Líbano

247 - Um ataque israelense atingiu a cidade de Saksakiyeh, no sul do Líbano, neste sábado (9) e deixou ao menos sete mortos e 15 feridos, segundo o Ministério da Saúde libanês. Entre as vítimas está uma criança. As informações são da agência Reuters.

O governo do país árabe confirmou o balanço de vítimas após o ataque. A ação configura mais um episódio de violação do acordo de cessar-fogo em vigor na região, que vem sendo descumprido em meio à continuidade das agressões militares israelenses no sul do país.

Enquanto a violência israelense continua, os Estados Unidos vêm conduzindo negociações entre representantes do Estado sionista e do Líbano. Já ocorreram duas rodadas de conversas em Washington, reunindo embaixadores dos dois países.

Segundo um funcionário do Departamento de Estado dos EUA, uma terceira rodada está prevista para ocorrer entre a próxima quinta e sexta-feira. Apesar das vítimas civis na ação deste sábado (9), Israel afirma que o alvo das operações eram "integrantes do Hezbollah".