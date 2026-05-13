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      Hezbollah reforça resistência e intensifica ações contra forças israelenses

      Partido libanês afirma ter atingido tanques Merkava e usado artilharia e foguetes contra tropas israelenses

      Apoiadores do Hezbollah no Líbano (Foto: Xinhua/Bilal Jawich)
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      247 - O Hezbollah ampliou os ataques contra forças israelenses no sul do Líbano e afirmou ter atingido tanques Merkava, além de usar artilharia e barragens de foguetes contra tropas de Israel, as informações são da Al Jazeera.

      De acordo com a Al Jazeera, o movimento liban}es de resistência declarou que seus combatentes realizaram novas ações contra forças israelenses posicionadas no sul libanês, em meio à continuidade dos confrontos na região.

      Segundo o Hezbollah, um de seus ataques atingiu diretamente um tanque israelense Merkava na área de Iskenderun. O grupo não informou, no relato divulgado, detalhes adicionais sobre possíveis baixas ou danos decorrentes da ação.

      Em outra reivindicação, o Hezbollah afirmou ter atacado um segundo tanque Merkava com um míssil guiado na região de Ain el-Ouadi, localizada entre as cidades de Biyyada e Bayt al-Sayyad, no sul do Líbano.

      Ainda conforme a versão do grupo, forças israelenses remanescentes na área também foram alvo de disparos de artilharia e de barragens de foguetes. O relato indica uma sequência de ações coordenadas contra veículos militares e tropas israelenses em diferentes pontos do território libanês.

      Os ataques reivindicados pelo Hezbollah reforçam o cenário de tensão militar no sul do Líbano, onde o grupo afirma manter operações contra forças israelenses.

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