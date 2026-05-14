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      Governos de Israel e Líbano retomam hoje negociações em Washington

      Encontro mediado pelos EUA ocorre em meio à agressão militar israelense contra o Líbano

      Negociadores de Israel e Líbano com secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, 16 de abril de 2025 (Foto: Reuters)
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      247 - Israel e Líbano retomam negociações em Washington nesta quinta-feira (14), em uma nova tentativa de conter a deterioração do cessar-fogo em meio à escalada da agressão israelense contra o país árabe. O encontro será mediado pelos Estados Unidos.

      A nova rodada de conversas ocorre em um momento de forte tensão regional, após dias de confrontos contínuos entre as partes. Segundo a CNN, tanto o governo libanês quanto o governo israelense ampliaram suas delegações para a reunião, que será realizada na capital norte-americana.

      Pelo lado do Líbano, a delegação contará com a embaixadora do país nos Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad, e com o enviado especial libanês Simon Karam, ex-embaixador libanês em Washington. A composição foi informada por um funcionário do Departamento de Estado dos EUA.

      A delegação de Israel terá a presença do embaixador israelense nos Estados Unidos, Yechiel Leiter, do vice-conselheiro de Segurança Nacional, Yossi Draznin, e de “altos representantes militares”, de acordo com o mesmo funcionário.

      Representantes norte-americanos também participarão da negociação. A delegação dos Estados Unidos será formada novamente pelo conselheiro do Departamento de Estado, Michael Needham, pelo embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, e pelo embaixador dos EUA no Líbano, Michel Issa.

      O secretário de Estado Marco Rubio não participará do encontro. Ele está em Pequim ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conforme as informações divulgadas.

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