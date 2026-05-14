Governos de Israel e Líbano retomam hoje negociações em Washington

247 - Israel e Líbano retomam negociações em Washington nesta quinta-feira (14), em uma nova tentativa de conter a deterioração do cessar-fogo em meio à escalada da agressão israelense contra o país árabe. O encontro será mediado pelos Estados Unidos.

A nova rodada de conversas ocorre em um momento de forte tensão regional, após dias de confrontos contínuos entre as partes. Segundo a CNN, tanto o governo libanês quanto o governo israelense ampliaram suas delegações para a reunião, que será realizada na capital norte-americana.

Pelo lado do Líbano, a delegação contará com a embaixadora do país nos Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad, e com o enviado especial libanês Simon Karam, ex-embaixador libanês em Washington. A composição foi informada por um funcionário do Departamento de Estado dos EUA.

A delegação de Israel terá a presença do embaixador israelense nos Estados Unidos, Yechiel Leiter, do vice-conselheiro de Segurança Nacional, Yossi Draznin, e de “altos representantes militares”, de acordo com o mesmo funcionário.

Representantes norte-americanos também participarão da negociação. A delegação dos Estados Unidos será formada novamente pelo conselheiro do Departamento de Estado, Michael Needham, pelo embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, e pelo embaixador dos EUA no Líbano, Michel Issa.

O secretário de Estado Marco Rubio não participará do encontro. Ele está em Pequim ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conforme as informações divulgadas.