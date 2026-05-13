Israel viola cessar-fogo mais uma vez e mata 12 em série de agressões no Líbano

247 - Doze pessoas morreram em uma série de ataques israelenses contra veículos no Líbano nesta quarta-feira (13), segundo o Ministério da Saúde libanês. A agressão do Estado sionista viola o cessar-fogo estabelecido e ocorre na véspera de uma nova rodada de negociações mediadas pelos Estados Unidos. As informações são da agência Reuters.

A ofensiva ocorreu em diferentes pontos do território libanês, incluindo áreas próximas à capital Beirute e regiões do sul do país, onde se concentram os principais confrontos. O Ministério da Saúde informou que oito pessoas morreram em ataques na rodovia costeira a cerca de 20 quilômetros ao sul de Beirute, incluindo duas crianças.

Outras três mortes foram registradas em ataques na região do distrito de Tiro, mais ao sul, enquanto uma pessoa morreu nas proximidades da cidade de Sidon. Segundo autoridades de segurança libanesas, os ataques incluíram três ofensivas com drones contra veículos em áreas fora do principal teatro de operações no sul do país.

O Hezbollah confirmou ataques contra forças israelenses no sul do Líbano, incluindo o uso de drones. O grupo também confirmou a morte de um comandante de sua força de elite Radwan, identificado como Ahmed Ali Balout, em um ataque anterior na periferia sul de Beirute.

O cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, inicialmente anunciado por 10 dias e depois prorrogado por mais três semanas, tem previsão de expirar por volta de 17 de maio. O acordo surgiu após contatos diplomáticos recentes entre representantes dos dois países em Washington.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos informou que irá facilitar uma nova rodada de negociações entre Israel e Líbano ao longo de dois dias, com o objetivo de avançar em um acordo abrangente de paz e segurança.

O governo do Líbano afirma que mais de 2.800 pessoas morreram desde o início do conflito, incluindo mulheres, médicos e crianças, além de cerca de 1,2 milhão de deslocados. Israel afirma ter registrado 17 soldados mortos em operações no sul do Líbano e dois civis no norte do país.