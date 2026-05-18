Israel faz novos bombardeios contra cidades no sul do Líbano

247 - Israel bombardeou cidades no sul do Líbano em uma nova sequência de ataques aéreos que atingiu Kfarsir, Qusaybah, Tibnin e Froun, com relatos de feridos, segundo informações da Al Jazeera.

Um dos ataques atingiu a cidade de Kfarsir, onde houve registro de pessoas feridas. As informações disponíveis até o momento não detalham o número de vítimas nem a gravidade dos ferimentos.

A cidade fica na região de Nabatieh, uma das áreas do sul libanês que vêm sendo atingidas por operações militares israelenses em meio à escalada de instabilidade na fronteira entre Israel e Líbano.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano também relatou que Qusaybah foi alvo de dois ataques consecutivos. A sequência de bombardeios indica uma ofensiva concentrada em diferentes pontos do sul do território libanês.

Não foram divulgadas informações sobre mortes ou danos materiais em Qusaybah. Até o momento, os relatos mencionam feridos no ataque a Kfarsir.

Em Nabatieh, aeronaves israelenses também bombardearam Tibnin e a cidade de Froun, localizada no distrito de Bint Jbeil, segundo a agência libanesa citada pela Al Jazeera.

A região sul do Líbano permanece sob forte tensão, com sucessivos relatos de bombardeios, deslocamentos e danos em localidades próximas à fronteira. As autoridades libanesas ainda não divulgaram um balanço completo sobre os ataques mais recentes.

Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, o número total de mortos desde o início da ofensiva israelense em curso, em 2 de março, subiu para 2.988, com 9.210 feridos.