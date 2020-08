Autoridades do Líbano decretam estado de emergência em Beirute por duas semanas

247 - Autoridades do Líbano decretaram na capital do país, Beirute, estado de emergência por duas semanas, de acordo com a CNN Brasil. O anúncio foi feito pelo ministro da Informação, Manal Abdel Samad Najd, que também disse que o prazo pode ser ampliado. A medida se deve a explosão no porto da capital nesta terça-feira (4).

O ministro também falou que outros dois portos do país terão suas operações intensificadas. "A mais alta autoridade militar é imediatamente responsável por manter a segurança. O governo pediu ao Ministério do Trabalho e Transportes que tome as medidas necessárias para garantir as operações de importação e exportação, principalmente nos portos de Tíipoli e Sídon".

O governo libanês calcula que centenas de pessoas seguem desaparecidas nos escombros.

