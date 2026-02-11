Avião com 55 passageiros faz pouso de emergência em mar na Somália (vídeo)

247 - Um avião com 55 passageiros a bordo realizou um pouso de emergência em uma praia próxima ao Aeroporto Internacional Aden Adde, em Mogadíscio, na Somália, nesta terça-feira (10). As informações foram divulgadas pela CNN Brasil. De acordo com as autoridades, a aeronave havia decolado com destino à cidade de Galkayo quando a tripulação identificou uma falha técnica pouco tempo depois da partida. Diante do problema, o piloto decidiu retornar imediatamente à capital somali para tentar um pouso de segurança.

O diretor-geral da SCAA, Ahmed Moalim Hassan, informou que o avião pertence à companhia Starsky Aviation e que a tripulação comunicou a pane ainda durante o voo. Ao tentar aterrissar pela aproximação do lado da cidade, o piloto não conseguiu frear dentro dos limites da pista, rompeu as barreiras do perímetro do aeroporto e a aeronave acabou parando nas águas rasas do Oceano Índico, em uma área próxima ao terminal.

Equipes de resgate foram acionadas logo após o incidente e chegaram rapidamente ao local. Todos os passageiros e integrantes da tripulação foram retirados da aeronave sem ferimentos, segundo as autoridades locais.

Em declaração oficial, o diretor da SCAA detalhou o ocorrido e reforçou que não houve vítimas. “O piloto conseguiu aterrissar o avião, mas ao tocar o solo, ele perdeu o controle e a aeronave saiu da pista, indo parar no mar. Felizmente, não há vítimas”, afirmou Ahmed Moalim.

Apesar do susto, o caso terminou sem registro de feridos. As autoridades aeronáuticas da Somália informaram que devem abrir uma apuração para esclarecer as causas da falha técnica e as circunstâncias que levaram a aeronave a ultrapassar os limites da pista durante a tentativa de pouso.

O episódio chama a atenção para as condições operacionais e de segurança no principal aeroporto do país e reacende o debate sobre infraestrutura e manutenção de aeronaves na região, embora, neste caso, a resposta rápida das equipes de emergência tenha sido decisiva para evitar consequências mais graves.