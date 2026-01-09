Avião do Departamento de Estado dos EUA, sem tripulação identificada, pousa em Caracas

247 - Um avião do Departamento de Estado dos EUA pousou em Caracas nesta sexta-feira (9), de acordo com dados de rastreamento do portal Flightradar24, segundo informou a Sputnik. A aeronave Dash 8-300 partiu de Willemstad, em Curaçao, e chegou a Caracas às 13h35 GMT, mostrou o serviço de monitoramento de voos. O objetivo da visita do avião, assim como a identidade de sua tripulação, permanece desconhecido.

A CNN confirmou posteriormente a chegada, citando uma autoridade dos EUA. A visita ocorre no momento em que Washington considera reabrir sua embaixada em Caracas e reflete a intenção da administração de restabelecer relações diplomáticas, de acordo com a reportagem.

Segundo a CNN, a aeronave transportava pessoal diplomático e de segurança dos EUA da Unidade de Assuntos da Venezuela e o encarregado de negócios interino dos EUA na Colômbia, John McNamara. A delegação viajou a Caracas “para realizar uma avaliação inicial para uma possível retomada gradual das operações”.

Em 3 de janeiro, os EUA lançaram um ataque em larga escala contra a Venezuela, capturando o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, e levando-os para Nova York. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que Maduro e Flores enfrentariam julgamento por suposto envolvimento em “narco-terrorismo” e por representarem uma ameaça, inclusive aos Estados Unidos.

O Supremo Tribunal da Venezuela transferiu temporariamente as funções de chefe de Estado para a vice-presidente Delcy Rodríguez, que foi oficialmente empossada como presidente interina perante a Assembleia Nacional em 5 de janeiro.