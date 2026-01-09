Brasil e Irã reforçam críticas ao ataque dos EUA à Venezuela em conversa entre chanceleres

247 - Em uma teleconferência, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e seu homólogo iraniano, Seyed Abbas Araghchi, discutiram relações bilaterais e temas globais, com foco especial na recente intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela e no sequestro do presidente Nicolás Maduro. A informação foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã em comunicado oficial.

Ambos os chanceleres enfatizaram a necessidade de uma cooperação mais próxima entre países em desenvolvimento nos fóruns internacionais para enfrentar o que consideram políticas unilaterais e para fortalecer o respeito ao direito internacional e à Carta das Nações Unidas.

Durante a conversa, Araghchi abordou diretamente o ataque militar dos Estados Unidos que culminou no sequestro do presidente venezuelano e de sua esposa, classificando a ação como “uma violação grosseira da Carta da ONU e das regras fundamentais do direito internacional” e alertou para os riscos que medidas unilaterais representam ao Estado de direito nas relações internacionais.

O chanceler brasileiro, por sua vez, endossou a posição iraniana e defendeu que a operação americana constitui “uma clara violação da Carta da ONU”, conforme relatado pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã. Vieira também anunciou que o Brasil pretende levar a questão a instâncias multilaterais, incluindo o Conselho de Segurança da ONU, a Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC).

A reação do Brasil ocorre em meio a uma forte repercussão internacional ao ataque dos Estados Unidos à Venezuela, considerado por muitos governos e analistas como a mais significativa intervenção militar americana na região desde a invasão do Panamá em 1989 e objeto de críticas por violar princípios de soberania e direito internacional.