Biden impõe condição para Lula negociar cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia

247 - O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, entende que, se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quiser medidas para restaurar a paz na Ucrânia, invadida pela Rússia, o chefe do Executivo brasileiro teria de reconhecer os russos como culpados e os ucranianos como vítimas. A informação foi publicada pela coluna de Jamil Chade.

A Rússia é contra a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), liderada pelos EUA, e conduz o que chama de 'operação militar especial' para desmilitarizar e desnazificar o país do Leste Europeu.

O presidente Lula disse que a invasão da Ucrânia “foi um equívoco da Rússia”. Também chegou a defender que políticos de países emergentes façam o papel de interlocutores para negociar o término da guerra. O grupo poderia contar com Indonésia, China, Turquia e Brasil, além de outros emergentes.

Não existe ainda uma posição comum entre Lula e Biden sobre o conflito que se arrasta desde fevereiro do ano passado e põe o mundo em risco real de guerra nuclear.

"Talvez seja o caso de termos um acordo de estar em desacordo sobre isso", comentou um diplomata brasileiro.

Nos EUA, o presidente Lula teve encontros com parlamentares do Partido Democratas, entre eles o senador estadunidense Bernie Sanders, um dos principais nomes de oposição à direita no país.

