Biden sobre ataque no Afeganistão: "vamos caçar os responsáveis e fazer com que paguem. Não perdoaremos"

"Esses terroristas do Estado Islâmico não vencerão. Os Estados Unidos não serão intimidados", declarou o presidente dos EUA após a morte de 12 militares norte-americanos em atentados no Afeganistão edit

247 - Após pelo menos 12 militares norte-americanos terem morrido em atentados a bomba próximos ao aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu não esquecer e não perdoar os responsáveis.

A autoria dos ataques foi reivindicada pelo Estado Islâmico.

"Aos reponsáveis pelos ataques, nós não vamos perdoá-los, não vamos esquecê-los. Vamos caçar vocês e fazer com que vocês paguem. (...) Esses terroristas do Estado Islâmico não vencerão. Nós vamos resgatar os norte-americanos, nós resgataremos nossos aliados afegãos e a nossa missão irá continuar. Os Estados Unidos não serão intimidados", declarou o mandatário estadunidense.

Biden ainda garantiu que a operação de retirada de norte-americanos do Afeganistão continuará até a data pré-estabelecida: 31 de agosto. "Essa missão foi criada para ser uma operação rápida e sob intenso stress. Sabíamos disso desde o início. Estávamos em contato com com nossos comandantes no local o tempo todo. Eles deixaram claro que nós devemos e podemos concluir essa missão, e faremos isso. Não seremos detidos pelo terrorismo, continuaremos o processo de retirada".

