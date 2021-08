Talibã condena atentados em Cabul e culpa forças estrangeiras por ataque

"A explosão ocorreu em uma área onde as forças dos EUA são responsáveis ​​pela segurança", disse Abdul Qahar Balkhi, porta-voz do Talibã edit

247 - O Talibã condenou os dois antetados a bomba que ocorreram próximo ao aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão, e culparam as forças invasoras pelos ataques. “O Emirado Islâmico do Afeganistão condena veementemente o atentado contra civis no aeroporto de Cabul”, disse um comunicado divulgado nas redes sociais.

“A explosão ocorreu em uma área onde as forças dos EUA são responsáveis ​​pela segurança”, continua.

Após a tomada do poder pelo movimento islâmico no Afeganistão, a região do aeroporto de Cabul tornou-se uma espécie de embaixada dos Estados Unidos, que estão retirando refugiados que fogem diante da crise política e militar do país. Às forças militares invasoras foi dado prazo para deixar o país até 31 de agosto.

Uma autoridade do Talibã disse que o ataque ao aeroporto de Cabul no Afeganistão foi um ato de terrorismo que deveria ser condenado por todo o mundo, acrescentando que a presença de forças estrangeiras no país é a culpada, segundo o portal Al Jazeera.

“Assim que a situação do aeroporto for esclarecida e as forças estrangeiras partirem, não teremos mais esses ataques. É por causa da presença de forças estrangeiras que esses ataques acontecem”, disse Abdul Qahar Balkhi, membro da comissão cultural do Talibã, à TV Haberturk da Turquia.

O atentado em Cabul foi reivindicado pelo Estado Islâmico, que nos últimos anos tem entrado numa série de conflitos armados contra o Talibã no Afeganistão.

Terceira explosão em Cabul

Além dos dois atentados no aeroporto, uma terceira explosão foi ouvida em Cabul. Rob McBride, da Al Jazeera, reportando de Cabul disse que a explosão soou como um "baque muito grande, um estrondo enorme". Segundo o Talibã, foram militares dos Estados Unidos destruindo munições.

