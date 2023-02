Bolsonaro flerta com ideia de ampliar fuga e diz ser italiano a jornal de Milão

Apoie o 247

247 - Temendo a prisão à medida que o cerco judicial contra o golpismo se fecha no Brasil, Jair Bolsonaro vem flertando com a ideia de ampliar sua fuga e ir para a Itália. O ex-chefe do Executivo está nos Estados Unidos desde 30 de dezembro do ano passado.

>>> Bolsonaro pretende morar na Itália e evitar uma possível prisão no Brasil

Ao jornal Corriere Della Sera, de Milão, Bolsonaro, que é natural de Glicério (SP), disse ser italiano.

“Sou italiano. Meu nome é Bolsonaro, meus avós eram de Pádua. Segundo a sua lei, sou italiano”, disse Bolsonaro.

Questionado se tentaria obter a cidadania italiana, ele respondeu: “Com pouquíssima burocracia, eu teria plena cidadania”.

