Bombardeios israelenses no Líbano matam 10, entre eles líder do Hezbollah

Reuters - Pelo menos 10 pessoas morreram e 50 ficaram feridas em ataques israelenses no Vale de Bekaa, no Líbano, disseram duas fontes de segurança à Reuters, depois que as forças armadas israelenses afirmaram ter atacado alvos do Hezbollah na região de Baalbek.

Os ataques de sexta-feira foram dos mais mortais registrados no leste do Líbano nas últimas semanas e podem pôr à prova o frágil cessar-fogo mediado pelos EUA entre Israel e o grupo xiita Hezbollah, que tem sido tensionado por acusações recorrentes de violações.

As forças armadas israelenses afirmaram em comunicado que atacaram centros de comando do Hezbollah na região de Baalbek, parte do Vale de Bekaa, no leste do Líbano.

Em um comunicado separado no sábado, afirmou ter “eliminado vários terroristas do arsenal de mísseis do Hezbollah em três centros de comando diferentes... recentemente identificados como operando para acelerar os processos de preparação e fortalecimento das forças da organização, enquanto planejavam ataques contra Israel”.

O Hezbollah disse neste sábado que oito de seus combatentes, incluindo um comandante, Hussein Mohammad Yaghi, foram mortos nos ataques de sexta-feira na região de Bekaa.

Israel e o Hezbollah concordaram com um cessar-fogo mediado pelos EUA em 2024, com o objetivo de pôr fim a mais de um ano de trocas de tiros que culminaram em ataques israelenses que enfraqueceram o grupo alinhado com o Irã. Desde então, os lados trocaram acusações de violações do cessar-fogo.

