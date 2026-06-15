Bombardeiro B-52 da Força Aérea dos EUA cai na Califórnia; tripulação de oito pessoas é dada como morta

Reuters – Um bombardeiro B-52 Stratofortress da Força Aérea dos Estados Unidos caiu durante a decolagem nesta segunda-feira na Base Aérea de Edwards, no deserto de Mojave, no sul da Califórnia. A aeronave pegou fogo e os oito ocupantes morreram, informaram autoridades da Força Aérea.

O avião de oito motores a jato, projetado para transportar bombas nucleares e convencionais, participava de uma missão rotineira de testes quando caiu na pista da base logo após deixar o solo, afirmou o coronel James Hayes em entrevista coletiva realizada algumas horas depois.

Segundo Hayes, a tripulação era composta por civis do governo, contratados e militares da ativa.

O voo tinha como objetivo apoiar um programa de modernização de radares. A causa do acidente ainda é desconhecida e está sendo investigada, acrescentou o oficial.

As autoridades não divulgaram os nomes das vítimas, informando que ainda estavam notificando os familiares.

Imagens aéreas do local do acidente, situado cerca de 161 quilômetros ao norte de Los Angeles, mostraram uma extensa área carbonizada e ainda soltando fumaça, maior que um campo de futebol. Um veículo de emergência podia ser visto circulando pelo perímetro da área atingida. À distância, não eram visíveis grandes destroços.

"Após a análise das imagens do acidente, concluiu-se que a aeronave era irrecuperável e que não havia possibilidade de sobreviventes", declarou Hayes.

Devido aos danos causados à pista, todas as operações na Base Aérea de Edwards foram suspensas pelo menos até terça-feira. Segundo o coronel, as atividades em outras instalações da Força Aérea não serão afetadas.

A Base de Edwards, um amplo centro de testes de voo criado na década de 1930 em torno de um lago seco, ocupa cerca de 1.245 quilômetros quadrados do deserto de Mojave e é o maior aeródromo da Força Aérea dos EUA.

O local tem papel histórico na aviação experimental estadunidense. Foi dali que o piloto Chuck Yeager rompeu a barreira do som em 1947 a bordo do Bell X-1. A base também sediou testes do X-15 e os primeiros pousos dos ônibus espaciais da NASA.

Espinha dorsal da força de bombardeiros

O B-52 Stratofortress, projetado e fabricado pela Boeing, é uma aeronave subsônica de longo alcance que há décadas constitui a principal plataforma da força de bombardeiros estratégicos tripulados dos Estados Unidos.

Com asas enflechadas, o avião pode transportar diversos tipos de armamentos, incluindo bombas de fragmentação, bombas de queda livre, mísseis guiados de precisão e ogivas nucleares, operando a altitudes de até 15.166 metros.

Em conflitos convencionais, o B-52 pode executar missões de ataque estratégico, apoio aéreo aproximado, interdição aérea, superioridade aérea ofensiva e operações marítimas.

O acidente desta segunda-feira foi o primeiro envolvendo um B-52 desde maio de 2016, quando outro bombardeiro do mesmo modelo caiu na ilha de Guam. Na ocasião, os sete ocupantes sobreviveram.

Atualmente, apenas a versão H do B-52 permanece em serviço na Força Aérea dos EUA.

A aeronave que caiu nesta segunda-feira estava vinculada à 412ª Ala de Testes, sediada em Edwards. A maior parte da frota de B-52 está estacionada nos estados da Dakota do Norte e da Louisiana.