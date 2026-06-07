Avião particular cai e deixa mortos na República Dominicana

247 - Um avião particular caiu neste domingo (8) no Aeroporto Internacional de La Romana, no leste da República Dominicana, e deixou ao menos duas pessoas mortas, segundo a imprensa local. Veículos dominicanos apontam que a aeronave era um jato executivo Gulfstream G200, de matrícula N318JF, com capacidade para transportar entre oito e 18 passageiros.

De acordo com a AFP, o acidente ocorreu no terminal que atende a região turística de La Romana, um dos principais destinos do país caribenho. Segundo o portal Dominican Today, a tripulação relatou problemas mecânicos durante a decolagem, tentou retornar para um pouso de emergência e a aeronave caiu nas proximidades do aeroporto.

Imagens publicadas nas redes sociais mostraram uma grande coluna de fumaça saindo da área aeroportuária. Equipes de emergência foram acionadas para combater o incêndio provocado pela queda do jato.

O presidente do Conselho de Aviação Civil da República Dominicana, Héctor Porcella, afirmou à AFP que ainda não tinha detalhes sobre as circunstâncias do acidente. As autoridades devem apurar as causas da queda e a sequência de eventos após o relato de falha mecânica.

A aeronave envolvida no acidente, segundo veículos locais, pertence ao modelo Gulfstream G200, usado em voos executivos. O jato tem configuração variável e pode transportar de oito a 18 passageiros, a depender da montagem interna.

O Aeroporto Internacional de La Romana fica em uma região de forte presença turística. A República Dominicana tem no turismo uma de suas principais fontes de renda e recebe milhões de visitantes por ano, atraídos principalmente pelas praias do Caribe.

O país registrou outro acidente aéreo de grande repercussão em 2021. Na ocasião, um avião particular caiu após decolar do Aeroporto Internacional Las Américas, em Santo Domingo, deixando nove mortos.

Entre as vítimas daquele acidente estava o produtor musical porto-riquenho José Ángel Hernández, conhecido artisticamente como Flow La Movie. O novo caso em La Romana volta a mobilizar autoridades aeronáuticas e equipes de emergência no país caribenho.

#BREAKING



Jatinho Gulfstream G200 faz pouso de emergência na República Dominicana, sai da pista e pega fogo



Imagens impressionantes gravadas no Aeroporto Internacional La Romana



De matrícula N318JF, o jatinho decolou e precisou voltar pro problemas@OnDisasters pic.twitter.com/YhXrOvBfaI — AEROIN (@aero_in) June 7, 2026

Avión privado GulfStream que salió desde Puerto Rico se estrella en República Dominicana

Fallecieron el piloto y el copiloto de la aeronave accidentada en el Aeropuerto Internacional de La Romana la tarde de este domingo, según ha podido confirmar tenía por destino Texas https://t.co/u3M7f5WZ9U — Atlus (@CLTec) June 8, 2026