Boris Johnson insta China a denunciar Rússia

247 - O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, revelou estar preocupado com a posição neutra adotada pela China sobre o conflito na Ucrânia. Pequim é contra as sanções indiscriminadas impostas contra Moscou e pede o diálogo entre as partes envolvidas, que deve envolver a Otan, para aliviar a catástrofe humanitária.

Johnson usou uma entrevista ao Sunday Times para instar a China e outras nações neutras a se alinharem contra a Rússia.



Ele disse: “À medida que o tempo passa e o número de atrocidades russas aumenta, acho que se torna cada vez mais difícil e politicamente embaraçoso para as pessoas, ativa ou passivamente, tolerar a invasão de Putin".

“Existem dilemas consideráveis ​​agora para as pessoas que pensaram que poderiam ficar de fora, que pensaram que poderiam ficar em cima do muro".



“E, sim, acho que em Pequim você está começando a ter dúvidas”, disse o primeiro-ministro.

A chancelaria chinesa critica a atuação da Otan e culpa a expansão a leste do bloco militar pela crise na Ucrânia.

