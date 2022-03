China rebate EUA após receber ameaças: "movimento desprezível dos EUA só serve para provar sua consciência culpada"

Apoie o 247

247 - A China emitiu uma dura resposta aos Estados Unidos após o alerta da administração Joe Biden a países que não rompam alianças comerciais com a Rússia durante o conflito armado na Ucrânia.

"Como um cooperador da crise ucraniana, por que os Estados Unidos ficam acusando a China, ao invés de refletir sobre a situação de segurança na Europa, causada pela expansão a leste da Otan liderada pelos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos não refletem sobre seu movimento hipócrita de assistir ao fogo do outro lado do rio após alimentar as chamas? A última coisa que os EUA deviam fazer é atirar lama na China, que não é um lado diretamente envolvido. O Movimento desprezível dos EUA só serve para provar sua consciência culpada e objetivo de lucrar com a crise ucraniana", rebateu Zhao Lijian, spox da chancelaria chinesa, nesta sexta-feira, 18, questionado sobre se a China diria que ataques teriam sido cometidos pelas forças russas contra civis.

Questionado pela Agência de Notícias Xinhua sobre as discussões nos EUA sobre maneiras de apoiar os refugiados ucranianos, Lijian disse que a China está preocupada com a situação humanitária no país do Leste Europeu:



"A China está seriamente preocupada com o agravamento da situação humanitária na Ucrânia e está triste pelo número crescente de vítimas civis e refugiados, conforme relatado pela mídia. A tarefa mais urgente é que todas as partes cessem o fogo e acabem com os combates o mais rápido possível, exerçam a máxima contenção, garantam a segurança e as necessidades humanitárias básicas dos civis e evitem uma crise humanitária mais massiva. A China atribui grande importância à situação humanitária na Ucrânia e apresentou uma iniciativa de seis pontos. A Cruz Vermelha da China forneceu três lotes de suprimentos humanitários para a Ucrânia. O terceiro lote é principalmente de suprimentos para ajudar a Cruz Vermelha Ucraniana a fornecer ajuda às crianças deslocadas afetadas pelo conflito".

"Saudamos todas as iniciativas e medidas propostas por todas as partes com o objetivo de aliviar e resolver a crise humanitária na Ucrânia. Você acabou de mencionar que há discussões nos EUA sobre maneiras de apoiar os refugiados ucranianos. Esperamos que os EUA possam apresentar um plano e tomar ações concretas para levar adiante as discussões o mais rápido possível".

Contudo, Zhao Lijian apontou que as ações dos Estados estão na origem da crise dos refugiados da Ucrânia, e pediu aos norte-americanos que reflitam sobre sua responsabilidade.



"A crise na Ucrânia criou milhões de refugiados. Os EUA deveriam ter feito o contrário, pois conhecem as consequências. Algumas reflexões profundas precisam ser feitas. Qual é a causa raiz da atual crise de refugiados? Qual foi o papel dos EUA na crise da Ucrânia? Quais são as responsabilidades e obrigações devidas dos EUA? A situação poderia evoluir para onde está hoje se não fosse pela segurança regional seriamente desequilibrada causada pelas cinco rodadas de expansão para o leste da Otan? Os países que insistiram na expansão da Otan para o leste, apesar da oposição, esperavam o sofrimento dos refugiados hoje? Você não acha que eles deveriam aceitar os refugiados? Além dos 11 milhões de refugiados deslocados com suas famílias dilaceradas devido à guerra de 20 anos travada pelos EUA no Afeganistão, outros 2,6 milhões de refugiados que fogem do conflito Rússia-Ucrânia entraram em países europeus, que são as verdadeiras vítimas da atual crise. No entanto, os EUA ainda estão olhando e enganando seus aliados europeus. Durante uma recente visita à Polônia, o vice-presidente dos EUA respondeu com uma risada em vez de uma resposta direta sobre se os EUA aceitariam refugiados ucranianos. O que as pessoas em todo o mundo estão vendo é que, como aquele que iniciou e instigou o conflito, os EUA são hipócritas na questão dos refugiados. Isso é muito irônico e revelador. Todos vocês deveriam pensar sobre isso".

