Brasil prepara isenção de vistos para cidadãos chineses

247 - O governo brasileiro prepara a isenção de vistos para cidadãos chineses que desejem entrar no país a turismo ou a negócios, em regime de reciprocidade à decisão já adotada por Pequim. A informação foi divulgada pelo jornalista Assis Moreira, do Valor Econômico.

A China suspendeu a exigência de visto para brasileiros até o fim de 2026. Atualmente, o Brasil mantém a obrigatoriedade de visto para cidadãos chineses, com validade máxima de dez anos.

A expectativa é que o anúncio oficial da medida brasileira ocorra no início de 2026, segundo o jornalista.