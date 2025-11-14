Cápsula da Shenzhou-21 retorna com recorde chinês

247 - A cápsula de retorno da missão Shenzhou-21 aterrissou com êxito na área de Dongfeng, na Região Autônoma da Mongólia Interior, no norte da China, nesta sexta-feira (14), trazendo de volta os astronautas Chen Dong, Chen Zhongrui e Wang Jie.

De acordo com informações divulgadas pela Xinhua, a operação marcou o encerramento de uma jornada de 204 dias no espaço — o mais longo período já registrado por uma tripulação chinesa em órbita.

Segundo a agência chinesa, a nave Shenzhou-21 se desacoplou do complexo da estação espacial às 11h14 (horário de Beijing). Horas depois, às 14h49, o Centro de Controle Aeroespacial de Beijing enviou o comando de retorno, iniciando a separação da cápsula orbital e, posteriormente, o acionamento do motor de frenagem.

A etapa final ocorreu às 16h40, quando a cápsula de retorno tocou o solo na área de pouso de Dongfeng, após se separar da cápsula de propulsão. A Agência Espacial Tripulada da China (CMSA) informou que as equipes de resgate confirmaram o bom estado de saúde dos três astronautas.

A permanência prolongada dos taikonautas em órbita representa um marco significativo para o programa espacial tripulado da China, que avança em sua meta de manter operações contínuas e ampliar a capacidade operacional de sua estação espacial.