Tripulação parte em direção à Estação Espacial Chinesa, diz embaixada
A diplomacia do país asiático destacou a 'força da ciência e da tecnologia chinesas, e o espírito de autossuficiência e inovação no setor aeroespacial'
247 - A Embaixada da China no Brasil informou nesta segunda-feira (3) que a tripulação da Shenzhou-21 partiu em direção à Estação Espacial Chinesa, em 31 de outubro. “O ‘Tiangong’ recebe novos tripulantes e continua a escrever um novo capítulo da exploração espacial da China”, escreveu a diplomacia em postagem na rede social X.
“Desde que o presidente Xi Jinping anunciou, em 31 de dezembro de 2022, a conclusão total da construção da Estação Espacial Chinesa, já se passaram mais de 1000 dias de operações estáveis e seguras”, acrescentou. Citada no post, Tiangong é a estação espacial do país asiático.
A embaixada afirmou que “a Estação já apoiou 7 missões tripuladas e mais de 200 projetos científicos, demonstrando a força da ciência e tecnologia chinesas e o espírito de autossuficiência e inovação contínua do setor aeroespacial do país”.