Chanceler diz que Irã intensificará ataques caso sua infraestrutura energética volte a ser atingida

247 - O governo do Irã elevou o tom nesta sexta-feira (20) ao avisar que poderá intensificar seus ataques caso sua infraestrutura energética volte a ser atingida. A sinalização foi feita em meio à escalada militar na região, após Israel atacar o campo de gás de South Pars, no território iraniano.Segundo a cobertura ao vivo da Al Jazeera, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que Teerã utilizou apenas uma “fração” de seu poder de fogo nas ofensivas contra a infraestrutura energética regional e advertiu que haverá “zero contenção” se instalações iranianas forem novamente alvejadas.

A declaração de Araghchi marca um novo endurecimento da posição iraniana no conflito e reforça a disposição de Teerã de responder de forma mais ampla a novas ações contra setores estratégicos do país. O aviso foi emitido após o ataque israelense ao campo de South Pars, uma das principais estruturas energéticas iranianas.

Ainda de acordo com a Al Jazeera, o ataque iraniano às instalações de gás de Ras Laffan, no Catar, deve reduzir em cerca de 17% a capacidade de exportação de gás natural liquefeito do país. O impacto pode afetar o abastecimento destinado à Europa, à Ásia e a outras regiões dependentes desse fluxo energético.

A perspectiva de redução nas exportações do Catar amplia a preocupação em torno dos efeitos econômicos e geopolíticos da guerra. O país é um dos principais fornecedores mundiais de gás natural liquefeito, e qualquer interrupção relevante em sua capacidade de entrega tende a repercutir diretamente nos mercados internacionais.

Com isso, a guerra em torno do Irã ganha uma dimensão ainda mais sensível, ao atingir não apenas alvos militares, mas também estruturas centrais para o fornecimento global de energia. O alerta emitido por Teerã indica que novos ataques à sua infraestrutura poderão provocar uma resposta mais intensa e aprofundar os riscos para a estabilidade regional e para o mercado internacional de gás.