Guarda Revolucionária Iraniana diz que guerra só terminará quando os ataques de EUA e Israel ataques cessarem

247 - A escalada de tensões entre Estados Unidos, Israel e Irã, ganhou um novo capítulo após autoridades iranianas ameaçarem bloquear o fluxo de petróleo do Oriente Médio caso continuem os ataques militares contra o país. A advertência provocou uma resposta imediata do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que Washington poderá ampliar drasticamente os bombardeios se Teerã tentar interromper o tráfego de petroleiros na região.

Segundo reportagem da Reuters, publicada nesta terça-feira (10), a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã declarou que não permitirá a saída de petróleo da região enquanto os ataques norte-americanos e israelenses continuarem. A ameaça ocorre em meio à intensificação da guerra deflagrada por Estados Unidos e Israel no fim de fevereiro. De acordo com o embaixador do Irã na ONU, ao menos 1.332 civis iranianos morreram e milhares ficaram feridos desde o início da ofensiva militar. A guerra também já afetou diretamente o mercado energético global, sobretudo por causa da situação no Estreito de Ormuz, passagem estratégica responsável por cerca de um quinto do fornecimento mundial de petróleo.

Irã ameaça bloquear petróleo

A Guarda Revolucionária afirmou que o Irã está preparado para impedir completamente a exportação de petróleo do Oriente Médio caso os ataques continuem.

Em declaração divulgada pela mídia estatal iraniana, um porta-voz afirmou que o país pretende decidir os rumos do conflito.

“Somos nós que determinaremos o fim da guerra”, declarou o representante. Ele também classificou as declarações de Trump como “absurdas”.

A ameaça ocorre em um momento em que o conflito já impacta a navegação no Estreito de Ormuz. Segundo relatos citados pela Reuters, petroleiros estão impedidos de atravessar a rota há mais de uma semana, o que levou produtores a suspenderem parte da produção diante do esgotamento da capacidade de armazenamento.

Trump ameaça resposta militar ampliada

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por sua vez, afirmou que qualquer tentativa de bloquear o fluxo de petróleo na região provocará uma reação militar ainda mais intensa.

Durante coletiva de imprensa na segunda-feira, ele afirmou:

“Vamos atingi-los com tanta força que será impossível para eles, ou para qualquer outra pessoa que os ajude, recuperar essa parte do mundo.”

Em uma publicação posterior na rede Truth Social, Trump reforçou o aviso.

“Se o Irã fizer qualquer coisa que interrompa o fluxo de petróleo no Estreito de Ormuz, eles serão atingidos pelos Estados Unidos da América vinte vezes mais forte do que foram atingidos até agora.”

Apesar da retórica agressiva, Trump também afirmou que acredita em um fim rápido para o conflito, dizendo que a guerra pode terminar antes do prazo inicial de quatro semanas que ele havia previsto.

Negociações com EUA são descartadas

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, indicou que o governo iraniano não pretende retomar negociações com Washington no curto prazo.

Em entrevista à PBS, o diplomata citou experiências anteriores de diálogo como motivo para a desconfiança.

“Depois de três rodadas de negociação, a própria equipe americana disse que havíamos feito um grande progresso. Ainda assim, decidiram nos atacar. Portanto, não acredito que conversar com os americanos esteja mais em nossa agenda.”