Principais autoridades iranianas juram lealdade a novo Líder Supremo Mojtaba Khamenei

247 - Autoridades políticas e militares do Irã passaram a declarar apoio ao clérigo Mojtaba Khamenei, escolhido para ocupar o posto de líder supremo do país após a morte de seu pai, o aiatolá Ali Khamenei. A sucessão ocorre em meio a um cenário de guerra regional e forte tensão geopolítica no Oriente Médio.

De acordo com reportagens de agências internacionais e veículos como Reuters, Associated Press e Time, Mojtaba foi selecionado pela Assembleia de Peritos, órgão religioso responsável por escolher o líder máximo da República Islâmica.

A decisão marca uma transição inédita, já que o comando do país passa de pai para filho pela primeira vez desde a Revolução Islâmica de 1979.Logo após o anúncio, instituições centrais do sistema político iraniano manifestaram apoio ao novo líder, incluindo o parlamento, setores do governo e especialmente a Guarda Revolucionária Islâmica, considerada uma das estruturas mais poderosas do país. As forças militares e aliados regionais também sinalizaram fidelidade à nova liderança.

A escolha ocorre após o assassinato de Ali Khamenei em ataques coordenados por EUA e Israel contra o Irã.

Quem é Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei, de 56 anos, é o segundo filho do antigo líder supremo e durante décadas exerceu influência significativa nos bastidores do poder iraniano. Apesar de não ter ocupado cargos públicos de destaque, manteve proximidade com as forças de segurança e com setores estratégicos do aparato político e econômico do país.

Analistas internacionais apontam que ele construiu sua base de poder principalmente por meio de relações com a Guarda Revolucionária e com figuras centrais do establishment religioso. Essa rede de alianças teria sido decisiva para consolidar apoio interno no momento da sucessão.

Repercussões e tensões internacionais

A ascensão de Mojtaba ocorre em um momento de intensificação da guerra deflagrada pelos EUA e Israel do conflito regional e também provocou reações externas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a escolha do novo líder iraniano e questionou sua permanência no cargo, enquanto aliados do Irã na região manifestaram apoio ao novo comando em Teerã.

Especialistas apontam que a transição de poder pode consolidar a continuidade da linha política dominante no país, ao mesmo tempo em que aumenta as incertezas sobre o futuro da guerra dos EUA e Israel contra o Irã.

A confirmação de Mojtaba Khamenei como líder supremo ocorre em meio a um dos períodos mais turbulentos da história recente do país, com o novo dirigente assumindo o cargo em um contexto de guerra regional, pressão internacional e disputas geopolíticas intensificadas.