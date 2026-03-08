Quem é Mojtaba Khamenei, o clérigo escolhido como novo líder supremo do Irã

9 de março (Reuters) - O filho do aiatolá Ali Khamenei, Mojtaba, foi escolhido pela Assembleia de Especialistas do Irã para suceder seu falecido pai como líder supremo, em um sinal de que os linha-dura ainda detêm o poder.

O clero nomeou o clérigo de 56 anos, de posição intermediária e sobrevivente da guerra aérea entre EUA e Israel contra o Irã, como seu sucessor mais de uma semana após o aiatolá Ali Khamenei ter sido morto em um ataque aéreo , informou a mídia iraniana.

Um membro do conselho, o aiatolá Mohsen Heidari Alekasir, afirmou em um vídeo no domingo que um candidato foi selecionado com base na orientação de Khamenei de que o líder máximo do Irã deveria ser "odiado pelo inimigo".

"Até o Grande Satã (EUA) mencionou o nome dele", disse Heidari Alekasir sobre o sucessor escolhido, dias depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter afirmado que Mojtaba era uma escolha "inaceitável" para ele.

O "GUARDIÃO" DO PAI

Mojtaba acumulou poder sob a tutela de seu pai, como uma figura importante próxima às forças de segurança e ao vasto império empresarial que elas controlam. Ele se opôs aos reformistas que buscam dialogar com o Ocidente em seus esforços para conter o programa nuclear iraniano.

Seus laços estreitos com a elite da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) lhe conferem maior influência em todo o aparato político e de segurança do Irã, e ele construiu influência nos bastidores como o "guardião" de seu pai, disseram fontes familiarizadas com o assunto.

"Ele tem uma base de apoio sólida dentro da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), em particular entre as gerações mais jovens e radicais", disse Kasra Aarabi, chefe de pesquisa da IRGC na United Against Nuclear Iran, uma organização de políticas públicas sediada nos EUA.

O líder supremo tem a palavra final em assuntos de Estado, incluindo política externa e o programa nuclear iraniano. As potências ocidentais querem impedir que Teerã desenvolva armas nucleares. O Irã afirma que seu programa nuclear tem fins exclusivamente civis.

Mojtaba poderá enfrentar a oposição de iranianos que demonstraram estar prontos para realizar protestos em massa a fim de pressionar por maiores liberdades, apesar da repressão sangrenta por parte das autoridades.

Ele nasceu em 1969 na cidade sagrada xiita de Mashhad e cresceu enquanto seu pai ajudava a liderar a oposição ao Xá. Quando jovem, serviu na guerra Irã-Iraque.

Mojtaba estudou com conservadores religiosos nos seminários de Qom, o centro de aprendizagem teológica xiita do Irã, e tem o posto clerical de Hojjatoleslam.

Ele nunca ocupou um cargo formal no governo da República Islâmica. Ele compareceu a comícios de apoiadores, mas raramente falou em público.

Seu papel tem sido, há muito tempo, fonte de controvérsia no Irã, com críticos rejeitando qualquer indício de política dinástica em um país que derrubou um monarca apoiado pelos EUA em 1979.

SANÇÕES DOS EUA

O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a Mojtaba em 2019, alegando que ele representava o líder supremo "em uma capacidade oficial, apesar de nunca ter sido eleito ou nomeado para um cargo no governo", além de trabalhar no gabinete de seu pai.

Seu site afirmou que Khamenei havia delegado anteriormente algumas de suas responsabilidades a Mojtaba, que, segundo o site, trabalhava em estreita colaboração com o comandante da Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica e com a Basij, uma milícia religiosa afiliada à Guarda, "para promover as ambições regionais desestabilizadoras de seu pai e seus objetivos opressivos internos".

Mojtaba foi um alvo particular de críticas por parte dos manifestantes durante os distúrbios decorrentes da morte de uma jovem sob custódia policial em 2022, após ela ter sido presa por supostamente violar os rígidos códigos de vestimenta da República Islâmica.

Em 2024, um vídeo foi amplamente compartilhado no qual ele anunciava a suspensão das aulas de jurisprudência islâmica que ministrava em Qom, alimentando especulações sobre os motivos.

Mojtaba tem uma forte semelhança com seu pai e usa o turbante preto de um sayyid, indicando que sua família traça sua linhagem até o Profeta Maomé.

Os críticos afirmam que Mojtaba não possui as credenciais clericais necessárias para ser o líder supremo - Hojjatoleslam está um degrau abaixo do posto de Aiatolá, posição ocupada por seu pai e por Ruhollah Khomeini, fundador da República Islâmica.

Mas ele permaneceu na disputa, principalmente após a morte de outro dos principais candidatos ao cargo - o ex-presidente Ebrahim Raisi - em um acidente de helicóptero em 2024.

Um telegrama diplomático dos EUA, redigido em 2007 e publicado pelo WikiLeaks, citava três fontes iranianas que descreviam Mojtaba como um meio de chegar a Khamenei.

Acredita-se amplamente que Mojtaba tenha sido o responsável pela ascensão repentina do linha-dura Mahmoud Ahmadinejad, que foi eleito presidente em 2005.

Mojtaba apoiou Ahmadinejad em 2009, quando este venceu um segundo mandato numa eleição contestada que resultou em protestos antigovernamentais violentamente reprimidos pela Basij e outras forças de segurança.

Mehdi Karroubi, um clérigo moderado que concorreu às eleições, escreveu uma carta a Khamenei na época, contestando o que ele alegava ser o papel de Mojtaba no apoio a Ahmadinejad. Khamenei rejeitou a acusação.

A esposa de Mojtaba, que foi morta nos ataques aéreos do último sábado, era filha de um proeminente linha-dura, o ex-presidente do parlamento Gholamali Haddadadel.

Texto de Tom Perry, Michael Georgy e Parisa Hafezi; Edição de Timothy Heritage e Alexandra Hudson.