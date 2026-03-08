TV 247 logo
      Filho de Ali Khamenei, Mojtaba é o novo líder supremo do Irã

      Mojtaba Khamenei, de 56 anos, é filho do líder supremo anterior, Ali Khamenei, morto no ataque de EUA e Israel

      Mojtaba Khamenei (Foto: Reprodução)

      247 - O Conselho dos Peritos do Irã elegeu Mojtaba Khamenei como o novo líder supremo da República Islâmica, informou a agência iraniana Fars News Agency neste domingo (8). 

      O Conselho dos Peritos confirmou a eleição de Mojtaba Khamenei como o terceiro líder supremo do Irã, segundo comunicado.

      Mojtaba Khamenei, de 56 anos, é filho do líder supremo anterior, Ali Khamenei, morto no ataque conduzido por Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro.

      Naquele dia, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra alvos no Irã, incluindo na capital Teerã, causando danos e vítimas civis. O Irã respondeu atacando território israelense e instalações militares dos Estados Unidos no Oriente Médio.

      Inicialmente, Estados Unidos e Israel afirmaram que o ataque “preventivo” era necessário para conter a suposta ameaça representada pelo programa nuclear iraniano, mas logo deixaram claro que desejam ver uma mudança de poder no Irã.

      A República Islâmica do Irã declarou 40 dias de luto após a morte do aiatolá Ali Khamenei. (Com informações da Sputnik). 

