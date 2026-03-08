Filho de Ali Khamenei, Mojtaba é o novo líder supremo do Irã

247 - O Conselho dos Peritos do Irã elegeu Mojtaba Khamenei como o novo líder supremo da República Islâmica, informou a agência iraniana Fars News Agency neste domingo (8).

O Conselho dos Peritos confirmou a eleição de Mojtaba Khamenei como o terceiro líder supremo do Irã, segundo comunicado.

Mojtaba Khamenei, de 56 anos, é filho do líder supremo anterior, Ali Khamenei, morto no ataque conduzido por Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro.

Naquele dia, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra alvos no Irã, incluindo na capital Teerã, causando danos e vítimas civis. O Irã respondeu atacando território israelense e instalações militares dos Estados Unidos no Oriente Médio.

Inicialmente, Estados Unidos e Israel afirmaram que o ataque “preventivo” era necessário para conter a suposta ameaça representada pelo programa nuclear iraniano, mas logo deixaram claro que desejam ver uma mudança de poder no Irã.

A República Islâmica do Irã declarou 40 dias de luto após a morte do aiatolá Ali Khamenei. (Com informações da Sputnik).