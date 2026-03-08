Irã se aproxima de anúncio do novo líder supremo após consenso na Assembleia dos Peritos

247 - A Assembleia dos Peritos do Irã chegou a um consenso sobre a escolha do líder supremo do país, afirmou Mohammad-Mehdi Mirbagheri, membro da assembleia. O órgão é responsável por nomear a mais alta autoridade religiosa do país.

“Os estimados membros da Assembleia dos Peritos fizeram esforços nestes dias para decidir sobre o líder supremo e não falharam. Graças a Deus, formou-se uma opinião firme e unânime, que representa a opinião da maioria”, disse Mirbagheri, citado pela Mehr News Agency neste domingo (8).

Ainda existem alguns obstáculos que precisam ser resolvidos, acrescentou Mirbagheri.

O Irã selecionou o próximo líder supremo, afirmou neste domingo Ahmad Alamolhoda, também membro da Assembleia dos Peritos.

“As eleições para escolher o líder supremo ocorreram, o líder foi determinado”, disse Alamolhoda, citado pela Mehr.

Alamolhoda não revelou quem sucederá Ali Khamenei após sua morte. Membros da assembleia haviam afirmado anteriormente que a decisão final seria anunciada pela secretaria da instituição.

Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra alvos no Irã, incluindo na capital, Teerã, causando danos e vítimas civis. O Irã respondeu atingindo território israelense e instalações militares dos EUA no Oriente Médio.

Inicialmente, Estados Unidos e Israel afirmaram que seu ataque “preventivo” era necessário para conter a suposta ameaça representada pelo programa nuclear iraniano, mas logo deixaram claro que desejam ver uma mudança de poder no Irã.

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, foi morto no primeiro dia da operação militar. A República Islâmica declarou 40 dias de luto. (Com informações da Sputnik).