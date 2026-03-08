TV 247 logo
      Irã se aproxima de anúncio do novo líder supremo após consenso na Assembleia dos Peritos

      Ainda não foi revelado quem sucederá Ali Khamenei

      Manifestantes protestam contra assassinato do aiatolá Ali Khamenei em Teerã (Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

      247 - A Assembleia dos Peritos do Irã chegou a um consenso sobre a escolha do líder supremo do país, afirmou Mohammad-Mehdi Mirbagheri, membro da assembleia. O órgão é responsável por nomear a mais alta autoridade religiosa do país.

      “Os estimados membros da Assembleia dos Peritos fizeram esforços nestes dias para decidir sobre o líder supremo e não falharam. Graças a Deus, formou-se uma opinião firme e unânime, que representa a opinião da maioria”, disse Mirbagheri, citado pela Mehr News Agency neste domingo (8).

      Ainda existem alguns obstáculos que precisam ser resolvidos, acrescentou Mirbagheri.

      O Irã selecionou o próximo líder supremo, afirmou neste domingo Ahmad Alamolhoda, também membro da Assembleia dos Peritos.

      “As eleições para escolher o líder supremo ocorreram, o líder foi determinado”, disse Alamolhoda, citado pela Mehr.

      Alamolhoda não revelou quem sucederá Ali Khamenei após sua morte. Membros da assembleia haviam afirmado anteriormente que a decisão final seria anunciada pela secretaria da instituição.

      Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra alvos no Irã, incluindo na capital, Teerã, causando danos e vítimas civis. O Irã respondeu atingindo território israelense e instalações militares dos EUA no Oriente Médio.

      Inicialmente, Estados Unidos e Israel afirmaram que seu ataque “preventivo” era necessário para conter a suposta ameaça representada pelo programa nuclear iraniano, mas logo deixaram claro que desejam ver uma mudança de poder no Irã.

      O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, foi morto no primeiro dia da operação militar. A República Islâmica declarou 40 dias de luto. (Com informações da Sputnik).

